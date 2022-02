Sequera

Presentació d'un estudi sobre el dret humà a l'aigua i al sanejament centrat en l'AMB

Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistes en Acció i Aigua és Vida presentaren demà l’estudi El Dret Humà a l'Aigua i al Sanejament davant l'emergència climàtica: diagnosi, debats i propostes per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'estudi analitza els impactes de la crisi climàtica sobre l’aigua, com la situació de sequera en què ens trobem, quin impacte tindrà sobre l’AMB i quins són els plans de l’administració per adaptar-nos a la situació. L'estudi conclou amb la proposta d’un llistat de mesures concretes d’adaptació de l’aigua al canvi climàtic per a l’AMB.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha remarcat aquests que ens trobem que una situació de sequera extrema per la falta de pluja i la baixada de nivell dels embassaments al 55%.