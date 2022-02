Nou clínic

La Plataforma 'Un nou Clínic és possible, salvant l'Escola Industrial" denuncia les incerteses que planegen sobre el projecte

La Plataforma "Un nou Clínic és possible, salvant el recinte de l'Escola Industrial", creada el 28 d’agost del 2020 amb motiu de la publicació a la premsa del projecte d’ampliació de l’Hospital Clínic que implicava un atemptat al patrimoni de l’Escola Industrial i uns increments de la densitat de l’Esquerra de l’Eixample, desprès d’un any i mig d’existència, vol emetre un comunicat a la premsa de valoració de totes les respostes que les administracions han donat per tal de resoldre aquest conflicte.

Com es podrà recordar el conjunt de les entitats ciutadanes que formen aquesta Plataforma, el 10 de novembre de 2020, varen presentar a la Direcció General del Patrimoni una sol·licitud formal de Declaració de Bé Cultural d’interès Nacional (BCIN) del conjunt urbanístic i arquitectònic del Recinte de l’Escola Industrial, davant la inacció de totes les administracions implicades, actuació que va anar aparellada amb la reclamació d’una Taula d’administracions perquè posessin fil a l’agulla per trobar una solució a l’Ampliació de l’Hospital Clínic.

Desprès d’intenses reunions finalment aquesta Taula es va constituir amb la signatura del Protocol signat el 1 de febrer de 2021 entre l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’assolir una solució consensuada dirigida a projectar el futur de l’Hospital Clínic. La comissió paritària va concloure el 9 de novembre de 2021 l’Estudi de viabilitat d’emplaçaments per a l’Hospital Clínic de Barcelona, en el qual es descartava l’Escola Industrial pel seu valor patrimonial i per la inconveniència d’incrementar encara més les densitats de l’Esquerra de l’Eixample, i es recomanava, entre altres alternatives, l’emplaçament de l’Ampliació del nou Clínic als terrenys que la UB disposava a la zona esportiva universitària.

Fins aquí, podríem concloure que la Plataforma havia aconseguit una gran victòria salvant l’Escola Industrial i reconduit de forma raonable el debat de les demandes d’Ampliació de l’Hospital Clínic. El 9 de desembre de 2021 la Plataforma es reunia per segona vegada amb la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, per fer seguiment de l’estat de la sol·licitud de Declaració de BCIN de l’Escola Industrial. El procediment per a la incoació de l’expedient de BCIN en el termini de 18 mesos, estava paralitzat pendent d’encarregar un informe a diverses institucions, acció que desprès d’un any, encara no s’havia iniciat, ja que l’expedient estava en cartera per a l’any 2022. Aquest absentisme deixava sense efecte la protecció sol·licitada, donat que només la incoació de l’expedient podia paralitzar les llicències d’obres.

Un cop més, de nou la incertesa: Sense empara legal més que una dèbil catalogació, la Universitat de Barcelona anunciava l’1 de febrer de 2022 el tancament de la Residència del Col·legi Major Ramon Llull, institució que ocupava l’Antiga Residència d’Estudiants de Catalunya inaugurada el 1921 i traslladada el 1929 al Recinte de l’Escola Industrial, dins de l’edifici i capella modernista obra de Joan Rubió i Bellver, propietat de la Diputació de Barcelona, una institució que arribà a allotjar fins a 255 residents, entre els quals Salvador Espriu, Carles Riba, Pompeu Fabra i Federico García Lorca.

De nou també les incerteses sobre les implicacions d’una possible desaparició de les funcions d’una Residència d’Estudiants i de les d’Hospital de districte que actualment realitza l’Hospital Clínic a l’Eixample, escenari en el qual la ciutadania s’hi haurà de pronunciar. Cal que les administracions implicades a generar decisions, juntament amb la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic, posin en marxa els instruments de treball més oportuns que resolguin aquestes qüestions.

Denuncien les incerteses que planegen encara sobre tots aquests temes i plantegen públicament quatre demandes:

Que per fi, després de tant de temps, es desbloquegi l’expedient de la tramitació del BCIN per a l’Escola Industrial.



Que hi hagi una informació transparent sobre els canvis d’usos que es puguin plantejar per alguns edificis del recinte i hi hagi possibilitat d’escoltar opinions dels experts i del barri.



Que es revisi també la planificació urbanística dels “espais buits” de l’interior del recinte, perquè es guanyin com a espai públic de forma irreversible amb la qualificació urbanística d’espai lliure.



S’asseguri que la decisió final sobre l’ampliació de l’Hospital Clínic mantingui en la seva ubicació actual els serveis bàsics com a hospital de zona.

FAVB (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona)COAC (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya)AADIPA (Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic)AAUC (Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya)SOS MonumentsCoordinadora Esportiva de l'Escola IndustrialAVV Esquerra de l'EixampleAVV Dreta de l'EixampleGRUP arquitectes de l'Eixample COAC