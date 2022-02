En defensa del territori

La CUP Terres de l'Ebre instarà als Ajuntaments a rebutjar el projecte "Via Blava de l'Ebre"

Avui en roda de premsa, el regidor tortosí Sergi Arnau ha anunciat que la CUP Terres de l’Ebre presentarà una moció a tots els Ajuntaments on té representació (Alcanar, Móra d’Ebre i Tortosa) per rebutjar el projecte de l’empresa Sercosa que pretén construir tres assuts i centrals hidroelèctriques al tram final del riu Ebre. Un projecte que els anticapitalistes assenyalen que tindrà un impacte ambiental greu per al riu i el Delta de l’Ebre “malgrat compta amb una campanya de màrqueting verd destinada a crear una imatge il·lusòria de responsabilitat social i ecològica”.

Els cupaires s’han sumat a la denúncia feta per la Plataforma en Defensa de l’Ebre sobre el projecte “Via Blava de l’Ebre” i han denunciat també l’assenyalament que està fent l'empresa Sercosa a través dels mitjans de comunicació i a les xarxes socials a activistes ebrencs com Manolo Tomàs, portaveu de la PDE. “És una infàmia i no podem permetre que una empresa assenyale a la PDE per tal que deixe de 'molestar', i així projectes com el de Sercosa no tinguen cap oposició social”, ha sentenciat Arnau.

D’altra banda, Arnau ha definit com a xantatge pel territori “un projecte que promet grans inversions i la creació de llocs de treball a canvi de l'espoli de recursos i la degradació del medi natural” i ha posat com exemple la central elèctrica de Xerta on assegura que solament ha suposat la consolidació de dos llocs de treball un cop construïda i “contribueix al pressupost del poble de Xerta en pocs menys del 4%”.

L’anticapitalista ha recordat que Terres de l’Ebre és ara mateix la principal regió productora d’electricitat de Catalunya, i que m’algrat això, “la realitat és que els beneficis econòmics d'aquesta producció no han repercutit en el desenvolupament econòmic del territori i es troben en mans de l'oligopoli energètic mentre que l'impacte ambiental i paisatgístic i l'augment indecent dels preus de la llum recauen sobre les esquenes de la població, model que el projecte Sercosa perpetua” ha assegurat.

La moció, entre altres acords, demana instar a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) a rebutjar els expedients presentats per Sercosa i instar als municipis afectats per els assuts que no faciliten cap permís a l’empresa. El primer ple on es debatrà serà el 7 de febrer a Tortosa.