Pensions

Els pensionistes s'han tornat a concentrar com cada dilluns a la plaça de la Unicersitat de Barcelona

A Palma, dissabte passat es van concentrar centenars de persones en defensa de les pensions dignes. L'acte, convocat per la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques, també s'ha repetit a Ciutadella i Eivissa. A Barcelona i altres poblacions de Catalunya. Així com a Alzira, València o Alacant.

Reivindiquen la millora del sistema públic de pensions, rebutjar la reforma de pensions que ha fet el govern i reclamar l'increment de les pensions segons l'IPC real.