La Sobraintendència rectifica i torna a admitir lo català de lAlguer als cartells de la vil·la romana de Santa Imbénia

La Sobraintendència pels béns arqueològics de la província de Sàsser ha rectificat i ha admitit lo català de l'Alguer als cartells de la vil·la romana de Santa Imbénia. La rectificació arriba després que Plataforma per la Llengua i nombroses associacions alguereses denunciessin que lo responsable de la Sobraintendència, Bruno Billeci, havia prohibit l'ús del català als cartells. Ara, l'organisme declara que no hi ha "ninguna dificultat" a "integrar lo català de l'Alguer a los cartells informatius".

En un primer moment, l'administració del Parc de Port Comte, on se troba la vil·la romana, havia recivit l'autorització, de part de Billeci, emprar l'inglés i l'italià als cartells, però no lo català, perquè "lo català no és una de les llengües oficials de la Unió Europea per la interacció amb el públic, les entitats i los Estats membres".

La publicació de la notícia lo 23 de desembre, però, ha tengut un gran ressò a l'estampa sarda i l'ONG del català, paris amb les altres associacions de la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del català a l'Alguer, s'és sumada a la lletra de protesta que lo síndic de la ciutat, Mario Conoci, ha enviat al Sobraintendent per demanar-li una rectificació. Lo ressò de la notícia i de la lletra han afavorit que finalment Billeci consentissi d' admitir lo català.

La unanimitat amb la qual la societat civil algueresa ha respost a aqueixa emergència és un senyal de com la ciutat catalana de Sardenya és sempre vigilant per tutelar la sua llengua i per favorir-ne l'ús en totes les situacions. De cada manera, l'absència del català entre les llengües oficials de la UE deixa sempre espaci per atacs i discriminacions com aqueixa, fortunadament evitada, a Santa Imbénia.