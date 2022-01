Català

La CUP de Reus defensarà una moció per promoure l’ús de la llengua catalana a la ciutat

El grup municipal de la CUP de Reus defensarà una proposta al ple municipal de divendres 21 de gener per promoure l’ús del català en diferents àmbits. Entre els nou acords de la moció, els anticapitalistes demanen a l’Ajuntament de Reus que s’adhereixi a la campanya “Tots som referents lingüístics, no t’excusis”, impulsada pels principals sindicats d’ensenyament i d’estudiants i la Plataforma per la Llengua. A més, insten a rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i, concretament, a la imposició del castellà com a llengua vehicular en el 25% de les classes a Catalunya.

Des del grup municipal mostren una gran preocupació per l’actual situació de retrocés del català, especialment entre adolescents i joves. De fet, segons l’informe de la Plataforma per la Llengua es constata que als Països Catalans s’han perdut mig milió de parlants habituals des del 2005. Actualment, menys del 33% de les persones que viuen als Països Catalans són catalanoparlants. Segons l’informe de la Plataforma per la Llengua, un dels fenòmens que expliquen aquest retrocés és que les persones catalanoparlants canvien de llengua de forma habitual quan algú els parla en castellà.

Per això, la CUP fa una aposta ferma per la immersió lingüística, un model de cohesió social eficaç i que ha aconseguit amb cert èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles. Segons defensen els cupaires a l’exposició de motius, la llengua ha actuat com a element cohesionador i anivellador social, en la mesura que ha contribuït a reduir les diferències de l’alumnat per raó de classe i origen.

Finalment, els anticapitalistes expliquen que “no volem menysprear cap llengua, volem conviure amb totes, però no volem perdre la nostra”. És per aquest motiu que, davant el perill seriós de la supervivència de la llengua, la CUP de Reus portarà a ple la defensa de la llengua catalana, també des de l’àmbit municipal.