IPS-CUP critica la incapacitat de l'equip de govern per a resoldre el conflicte laboral, ignorant la reivindicació laboral davant la multinacional FCC.

Avui divendres 14 de gener (en el 21è dia de vaga!) Independents per Salt (IPS) ha expressat la seva crítica a la incapacitat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Salt (ERC i JxSalt) per resoldre aquest conflicte laboral. Des del primer dia de la vaga l’equip de govern ha adoptat una postura evasiva i còmoda comunicant a la ciutadania que la vaga dels treballadors del servei de recollida de residus i neteja viària era “un tema entre Fomento de construcciones y contratas, S.A (FCC) i els treballadors”. És a dir, des del primer dia s’han rentat les mans d’aquest conflicte laboral.

Apunta que "Un govern que qüestiona les demandes dels treballadors i treballadores. De fet, ens ha sorprès com a les xarxes són capaços de qüestionar els sous i drets d’aquests treballadors. Allà on comença la seva precarietat laboral, que tothom tingui clar, que en segueix la nostra. Des del primer dia de vaga i fins avui hem anat observant diverses actituds per part de l’equip de govern. Des de l’actitud “culpabilitzant”, assenyalant als treballadors i treballadores en vaga perquè no realitzaven els serveis mínims, passant a una actitud “transigent” envers la multinacional FCC quan el passat dissabte 8 de gener l’empresa va vulnerar el dret a vaga dels treballadors i treballadores cedint treballadors de fora de comarques gironines per portar a terme la recollida a Salt".

Des d’IPS es continua reclamant una actitud proactiva en la gestió i resolució del conflicte per part de l’equip de govern. Un govern que no ha assumit la responsabilitat que els pertoca. El mínim que esperem els ciutadans és que els seus representants treballin per solucionar els conflictes que ens afecten. A banda, és un problema de salut i no poden anar tirant pilotes fora. Reclamem pro activitat i una actitud “col•laborativa” per a la resolució del conflicte. I no ho diem només nosaltres. Precisament, aquest dimarts Oriol Junqueras (president d’ERC) i Salvador Duch (diputat al Congrés) publicaven un article sobre la reforma laboral on s’explicitava que “forma part de la nostra manera d’entendre la política negociar i buscar un bon acord, en aquest cas per al conjunt de treballadores i treballadors i el mercat laboral.” D’entrada no sembla pas que això ho estiguin aplicant a Salt. Reclamem que ho portin a la pràctica i col•laborin per a arribar a un acord. Perquè ara com ara l’equip de govern el que ha fet és “externalitzar” també la gestió del conflicte en comptes de ser part pro activa en la resolució. Aquesta situació de no gestió del conflicte la pateix tothom, els treballadors i treballadores i veïns i veïnes.

Tampoc no entenem l’absència del regidor delegat de l’àrea, el Sr. Josep Valentí (JxSalt), a les juntes de portaveus i la no participació d’aquest en la resolució del conflicte. Finalment, pensem que aquest conflicte hauria de servir, també, per a replantejar-nos el model de gestió de residus i neteja viària del nostre municipi. Un model que ha de passar per la prevenció i la reducció de residus i un necessari debat sobre quin és el millor model de gestió dels residus i la neteja viària.