Normalització

El moviment popular retola en català els cartells d'entrada a Perpinyà

Aquest dijous, Ràdio Arrels s'ha fet ressò de la retolació en català la passada matinada del cartells bilingües. Es veu que durant la nit, uns desconeguts sembla que han volgut corregir la situació i han catalanitzat els cartells en francès, gràcies a un adhesiu. De moment ningú es responsabilitza d'aquesta acció.

Com recorda l'emissora nord-catalana, la tardor passada van desaparèixer durant un temps els 160 panells en català que marquen l'entrada de Perpinyà. Arran de les protestes que va provocar, i després d'una sèrie d'explicacions contradictòries, l'ajuntament de Perpinyà va explicar que s'havien retirat per qüestions de manteniment i que es tornarien a instal·lar. Però finalment no es van tornar a i col·locar tots els cartells que havien desaparegut.