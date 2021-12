Salut

La Marea Blanca de Catalunya es mobilitza contra el projecte de Pressupostos presentats al Parlament

La Marea Blanca de Catalunya aquest mes de desembre es mobilitzarà contra el projecte de Pressupostos presentat al Parlament de Catalunya. Entenem que, malgrat estar patint una sisena onada de la pandèmia de la Covid i els efectes de l’emergència sanitària com de la crisis social que tant treballadores i treballadors com ciutadania han patit directament , els pressupostos presentats al Parlament , malgrat els discursos del propi govern com dels grups parlamentaris que hi donen suport, no permeten afrontar aquesta dramàtica realitat des de la solidaritat i la dignitat.

El nostre Servei Nacional de Salut està resistint gràcies a l’esforç dels treballadors i treballadores i de la col·laboració i responsabilitat de la ciutadania. Ara que és el moment en que s’han de concretar les paraules d’agraïment que tants cops hem escoltat durant la pandèmia, amb els pressupostos a la mà podem comprovar que tot segueix igual: l’Atenció Primària , per molts power points que presentin, no arriba als mínims del 25 % que planteja la OMS i la precarietat segueix instal·lada entre els treballadores i treballadors del sector.

Per això ens mobilitzem aquest mes de desembre i ho farem tant en la nova plataforma #MésDretsMésJusticiaSocial que ha convocat manifestació a Barcelona el proper 12 de desembre a les 12 hores a la Pl. Urquinaona, com en la campanya impulsada des de l’Aliança de Marees i Moviments Socials, com amb la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, on també serem el dia 23 davant del Parlament Catalunya.

I amb el lema #25%AtencioPrimariaJa perquè entenem que és imprescindible que en el pressupost quedi reflectit, no només en el percentatge sinó també amb la destinació del pressupost assignat que permeti dotar-nos d’un veritable servei nacional de salut primarista.

A més el proper 12 de desembre , prop d’un centenar de col.lectius entre ells la FADSP i la Coordinadora Estratal de Mareas Blancas a tota Espanya sortiran al carrer amb el lema “Salvemos la Atención Primaria” .