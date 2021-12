Sanitat pública

La FAVB demana que el 25% del pressupost de salut es destini a l’atenció primària

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) va demanar per carta al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, que el 25% dels pressupostos de salut que s’han d’aprovar es destini a l’atenció primària. La missiva, que a dia d’avui, 16 de desembre, encara no ha tingut resposta, reivindica una “assistència de qualitat i equitativa”, que “només es pot dur a terme des del sistema públic”. Per això també exigeix “revertir les privatitzacions dutes a terme els últims anys i promocionar el servei públic i la seva qualitat”.

La carta, redactada per la Comissió de Salut de la Favb i signada per la presidenta de la Federació, Ana Menéndez, recorda que cal “tenir professionals suficients de totes les categories per atendre a la població assignada en tot el que especifica la cartera de serveis”, disposar d’uns “espais físics adequats a les necessitats i on es pugui donar una atenció digna” i “millorar la coordinació de l’atenció primària amb hospitals, salut mental, rehabilitació i serveis socials, per facilitar la vida als usuaris i reduir les llistes d’espera quirúrgiques, per a proves i per a visites”. També demana “acabar amb la contractació d’empreses privades per fer tasques que el sistema públic pot fer”, entre d’altres mesures.