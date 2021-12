Energia

La CUP s'oposa al projecte VOLANS SOLAR que afecta Alcarràs, Albatàrrec i Lleida

La CUP ha presentat al·legacions en oposició a la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, declaració d’utilitat pública, autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d’impacte ambiental del projecte de la planta solar fotovoltaica anomenada VOLANS SOLAR 1 de 49.97 MWp, situada al municipi d’Alcarràs, així com a la seva infraestructura d'evacuació que afecta als termes d’Alcarràs, Albatàrrec i Lleida.

Aquest projecte és conseqüència de la proliferació sense planificació de nombroses macrocentrals de renovables pel territori català, tal i com fa temps que denuncien els anticapitalistes, des de l’aprovació del Decret Llei 16/2019 que ara ha quedat modificat pel DL 24/2021.

Tot i la recent aprovació del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, d’aplicació al Principat de Catalunya, el dia que era ratificat pel ple del Parlament, els mateixos partits de govern que l’impulsaven registraven esmenes a la llei d’acompanyament dels pressupostos, que han quedat aprovades el 23 de desembre per rebaixar-ne encara més els seus preceptes, en contra del què reclamen els territoris afectats.

Es tracta d’un projecte que frega els 50 MW de producció, a partir dels quals, segons la legislació s’hauria de tramitar pel Ministeri de Transició Ecològica i atenir-se a majors exigències ambientals, però com que no hi arriba es tramita per la Generalitat (Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) de forma fraccionada i sense tenir per tant en compte tot el seu impacte ambiental global.

La CUP denuncia que és paradoxal que ERC es posiciona en contra de les MATs procedents d’instal·lacions aragoneses i, en canvi, al Principat potenciï les mateixes infraestructures que implementen el mateix model energètic al territori.

Els anticapitalistes defensen que la producció energètica per renovables és necessària però posen de manifest que el model d’implantació que s’està seguint no és l’adequat, ja que no s’està fent planificadament ni es té en compte la producció en zones properes als centres de gran consum, fet que desemboca en ça construcció de grans infraestructures privades (com MATs, estacions transformadores, etc.) que provoquen greus impactes sobre el medi per on discorren i que suposen unes pèrdues d’energia molt elevades.

Els anticapitalistes consideren que projectes com aquest no segueixen els principis per a una veritable transició energètica i incompleixen molts dels preceptes aprovats en la Llei de canvi climàtic 16/2017, per això han presentat una bateria d’al·legacions al projecte, entre les quals destaquen la vulneració del dret d’accés a la informació i del dret de participació ciutadana en matèria ambiental, la incompatibilitat amb el planejament territorial català, les afectacions sobre el medi (biodiversitat, paisatge, activitats agrícoles i ramaderes, habitatges, afectació al sòl, geologia i medi forestal), així com la denúncia de la fragmentació de projectes, la manca d’utilitat pública del projecte i l’oposició dels municipis afectats.