LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP de Reus denuncia que es prorrogui una gerència del CMQ de 80.000 euros l'any

Dimarts passat, en el marc del Consell d’Administració del CMQ, es ratificava la pròrroga de 6 mesos del contracte d’alta direcció de la gerent, Gemma Espigares. El passat 14 de juny de 2021, es justificava la necessitat d’aquest càrrec com a resultat del nou paper del CMQ en la nova estructuració de les empreses de l’antic Grup Salut per la sortida de l’Hospital Sant Joan de Reus i la dissolució de GINSA. Segons Marta Llorens, “aquest procés ja fa molts mesos que es va iniciar i el compromís per part de la presidència i gerència del CMQ s’havia d’acabar a finals de 2021 i avui ens trobem en una pròrroga d’un alt càrrec amb un sou astronòmic de 80.000 euros anuals sense haver assolit l’objectiu marcat, això és un despropòsit i una falta de respecte a la plantilla de treballadores del CMQ que encara pateixen d’un gran grau de temporalitat”.

Les anticapitalistes també denuncien que les treballadores del CMQ, sobretot de la branca administrativa, pateixen una gran sobrecàrrega de feina després que aquestes hagin d’assumir la gestió de nòmines, d’altres tipus de documentació i altres funcions no només del CMQ sinó també de la Fundació Educativa i Social, Fundació Atenció Social, i encara també, de l’EDP-Sant Joan i de l’EDP-Terres de l’Ebre. En el marc del Consell d’Administració d’ahir, Marta Llorens va criticar “les treballadores que pateixen un alt índex de temporalitat sense possibilitat d’estabilitzar el seu lloc de feina, se senten desbordades pel gran volum de feina que tenen sense rebre la conseqüent remuneració i amb una gran projecció de riscos psicosocials. És imprescindible i urgent revisar el catàleg de llocs de treball d’aquesta empresa municipal. És imperdonable que la majoria de treballadores assumeixin un nombre molt elevat de responsabilitats que no han de realitzar per la seva categoria laboral i de les quals no en reben ni un euro i, per contra, anem renovant alts càrrecs de manera indecent.”

La CUP de Reus, tal i com va fer en el ple passat del 22 de desembre, amb una moció referent a l’organigrama de gerències i màximes direccions de l’Ajuntament i entitats dependents, encara reclamen una actuació que l’Ajuntament de Reus hauria d’exercir d’ofici i que diferents informes d’intervenció ho avalen: les entitats incloses en el sector públic local han de difondre mitjançant la seva pàgina web la composició dels seus òrgans d’administració, gestió i direcció. En aquesta línia, la consellera ha reivindicat el següent: “encara no sabem les funcions específiques d’aquests alts càrrecs que hem demanat des de l’inici. A més, la valoració prèvia del requeriment d’aquest alt càrrec que va fer la presidència del Consell d’Administració va ser que era urgent però sense especificar-ne tasques concretes, només un marc genèric de reestructuració de les empreses del perímetre ajuntament. A hores d’ara, això s’allarga amb una mera pròrroga sense una convocatòria pública. Sempre hem qüestionat l’alt volum d’alts càrrecs i directius d’aquest ajuntament, però allò que no es pot tolerar és mantenir càrrecs a dit.”