Ensenyament

L’STEI Intersindical reclama una Paritària de Prevenció de Riscos Laborals dels docents sobre els nous protocols Covid

El passat dilluns dia 13 de desembre, els i les delegades de Prevenció de Riscos Laborals dels docents de l’STEI Intersindical reclamaren la convocatòria urgent de la Paritària de Prevenció de Riscos Laborals a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

La Paritària de Prevenció és l’òrgan que té les competències en seguretat i salut del professorat. Per aquest motiu, el sindicat troba imprescindible que els delegats de PRL tenguin coneixements sobre quins són els canvis d’aquest protocols Covid que s’han d’aplicar als centres educatius a partir de la seva publicació al BOIB.

Els delegats i delegades de Prevenció de l’STEI també estan preocupats per la intensitat de contagis que hi ha actualment, amb les Illes Balears en zona de risc extrem, i demana a la Conselleria de Salut que tengui present que la majoria del col·lectiu docent va rebre el vaccí Astrazeneca. Per això reclama que el professorat tengui el mateix tractament preferent a l’hora de rebre la tercera dosi, com tenen ara els professionals de Salut i dels Serveis Sociosanitaris.

D’aquesta manera, amb una dosi més d’immunitat el col·lectiu docent podrà desenvolupar la seva tasca amb garanties de protecció davant la sisena onada de la Covid.