Internacionalització

L'ANC demana una reunió amb el Comissari Europeu de Justícia després de fer-se pública la seva reunió amb Societat Civil Catalana

Didier Reynders s'hauria trobat amb representats de l'organització espanyolista Societat Civil Catalana a petició d’aquests, amb l’objectiu de pressionar la Comissió Europea perquè prengui partit en l'atac contra la immersió lingüística i per desinformar sobre el moviment independentista.

El màxim representant de Justícia de la Comissió Europea, el comissari Didier Reynders, s'hauria reunit amb Societat Civil Catalana (SCC) el dijous 9 de desembre, segons el portaveu de Justícia, Christopher Wigand, que va afirmar que la reunió va tenir lloc a la petició de l'organització espanyolista. Segons l’ACN, a la reunió es va parlar de la situació política a Catalunya, així com de la immersió lingüística, que actualment es troba sota l’atac de les autoritats espanyoles.



Com a resposta a aquesta trobada, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha sol·licitat per carta una reunió al comissari per tal d’oferir el punt de vista del moviment pacífic i democràtic per la independència de Catalunya, denunciar les accions repressives de les autoritats espanyoles contra activistes i representants electes catalans, així com aportar informació real sobre els beneficis del sistema d'immersió lingüística catalana a l'educació. L’Assemblea, com a organització de la societat civil inscrita al Registre de transparència de la UE -a diferència de SCC-, considera que ja és hora que s’escolti l’independentisme, ja que no s'han celebrat reunions entre la CE i representants de la societat civil catalana des del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.



A la seva carta, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha recordat al comissari els missatges de preocupació de diversos organismes i ONG internacionals davant la violència policial desproporcionada de l'Estat espanyol contra activistes pacífics, i la persecució judicial de líders civils i polítics catalans, així com d'activistes i càrrecs públics. A més, li ha recordat el fet que Jordi Sànchez, l'expresident de l’Assemblea, va ser empresonat per convocar mobilitzacions pacífiques; i que l'expresidenta de l’organització i després presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, va ser empresonada per permetre un debat al Parlament en relació al referèndum d'independència.



En aquest sentit, Paluzie també ha destacat que el sistema català d'immersió lingüística compta amb un gran reconeixement internacional, com ara el del relator especial de les Nacions Unides per a les minories, Fernand de Varennes, que el març del 2020 va apel·lar les autoritats espanyoles per tal d’evitar la reducció de l’ensenyament en català, i va demanar que respectessin els drets dels parlants de llengües minoritàries a l’Estat espanyol. També li va recordar que la sentència del Tribunal Suprem espanyol d'imposar el 25% de la llengua castellana a les escoles catalanes va en contra de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries.



La manca d'actuació de la Comissió Europea davant les violacions de drets de l'Estat espanyol, qualificant-ho sempre d'"assumpte intern" i defugint les seves responsabilitats, només fa que erosionar el respecte i la protecció dels drets humans a tota la Unió. A diferència d'organitzacions amb vincles amb l’extrema dreta espanyola com SCC, l'independentisme català ha demostrat repetidament el seu compromís amb els drets humans i la democràcia. Per aquests motius, a la seva carta, Paluzie ha sol·licitat una reunió al comissari el més aviat possible, a fi de poder fer arribar el punt de vista i posicionaments de l’independentisme cívic sobre aquestes qüestions.