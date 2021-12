Habitatge

El Consell de l’Habitatge de Tarragona ja és una realitat

Aquest matí el Ple de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat la creació del Consell d’Habitatge de Tarragona i el seu reglament de funcionament. La CUP celebra que el Consell Plenari hagi acordat tirar endavant aquesta proposta que ja es planteja en el Pla Local de l’Habitatge de Tarragona 2021-2026 i que la regidora d’Habitatge, Eva Miguel, va engegar quan va assumir el càrrec amb l’entrada al govern municipal com una de les prioritats en matèria d’Habitatge, “davant l’emergència social, on s’estan vulnerant els drets fonamentals d’accés a l’habitatge per culpa d’un sistema capitalista que fa negoci de la misèria”.

Les cupaires recorden que la ciutat de Tarragona ha sigut declarada com a àrea de mercat d’habitatge tens i, d’entre les moltes mesures que es van comprometre a desenvolupar al respecte hi havia la creació d’aquest Consell de l’Habitatge. Com exposen les anticapitalistes, aquest espai ha d’esdevenir “un mecanisme d’autoorganització que serà el més popular possible” on volen “escoltar les veus d’organitzacions que defensen i lluiten pel dret a l’habitatge i tots els sectors al seu voltant”.

Per últim, la consellera Miguel apunta que el seu objectiu és “marcar l’agenda política i ser garant que el Pla Local de l’Habitatge es desplegui amb totes les garanties”, així com “promoure, planificar i programar les actuacions previstes en matèria d’habitatge”.