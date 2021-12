Català a l'Escola

El Col·lectiu 2 d'abril de Catalunya Nord crida a sumar-se a la manifestació en defensa de Llengua

El Col·lectiu 2 d'abril de Catalunya Nord ha fet una crida a sumar-se a la manifestació el dissabte 18 de desembre a les 11 del matí l’Arc de Triomf - Barcelona per a sostenir l’escola en català, una manifestació convocada per "Somescola ". Molt especialment als ciutadans i entitats nord-catalans. El col·lectiu se sent directament concernit a cada vegada que s’ataca la llengua catalana que sigui a Catalunya Nord com a la resta dels Països Catalans.

"Somescola" va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

"A l’estat espanyol no són sempre els responsables polítics que decideixen les polítiques, també hi interfereix el poder judicial. Una vegada més el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Supremo volen imposar la seua ideologia centralista i espanyolista a la societat catalana, aquesta vegada atacant el model educatiu, un model que ha fet les seues proves", remarca el Col·lectiu.