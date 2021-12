"Normes de Castelló"

Castelló denuncia les decisions judicials espanyoles contra el català

Sota el lema "Al carrer en valencià", la capital de Plana Alta ha acollit la tradicional mobilització per commemorar el 89è aniverari de la signatura de "les Normes de Castelló".

Els manifestants han posat l'accent en la importància de defensar els drets lingüístics "davant d'una nova agressió del Suprem espanyol", en relació amb la recent resolució que ratifica l'anul·lació d'una dotzena d'articles de la creació de l'Oficina de Drets Lingüístics, així com també, la resolució judicial per l'obligarietat del 25% de castellà a les escoles al nord de la Sènia. La jornada que ha esdevingut molt reivindicativa, també ha comptat amb una mostra de cultura popular amb la participació de Botafocs, l'agrupació folklòrica els Millars, la muixeranga La Conlloga de Castelló, la Llavor dolçaina i tabal d'Almenara i la Trocamba Matanusca. Com a cloenda dels actes commemoratius, s'ha comptat amb la participació de Xavi Sarrià.

A la mobilització també han participat Decidim! País Valencià, Acció Cultural del País Valencià, CUP, COS, Endavant, SEPC i Arran entre altres organitzacions

Les companyes Consol Barberà (@ConsolBig) i David Casanova (@dbenlloch) representen a Decidim a la reunió plenària d’@EnllacatsLlengu a Castelló coincidint amb la commemoració del #89anysNormes pic.twitter.com/VD9MrZE4BI — Decidim (@DaDPV) December 11, 2021

89 Aniversari de les Normes de Castelló 👏👏 Defensem la llengua #NormesalaPlaça #89anysNormes https://t.co/0WOlb59V3q — violant estrada (@viojournalist) December 11, 2021