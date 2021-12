Internet

Campanya per aconseguir que Twitch i Instagram en català

Apps En Català ha impulsat una campanya per assolir que Twitch i Instagram en català. Aquesta entitat informa que Facebook i Whatsapp, que són del mateix grup que Instagram, tenen l'opció d'utilitzar el català, mentre que Instagram es queda enrere perquè no inclou la nostra llengua.

L'anomalia i el tracte discriminatori cap als usuaris catalanoparlants d'una de les aplicacions més utilitzades pel jovent influeix en les dinàmiques i l'accés a la llengua.

Instagram, la tercera aplicació més utilitzada del món, amb més de mil milions d'usuaris, no ofereix la possibilitat de configurar l'aplicació en la nostra llengua. És un tracte del tot anormal i discriminatori cap als usuaris catalanoparlants, tenint en compte que de les 42 llengües disponibles a Instagram, n’hi ha 6 que tenen menys parlants que el català, com l'eslovac o el danès.

Facebook va adquirir Instagram el 2012, dos anys més tard que sortís al mercat, i, mentre que la primera plataforma disposa del català en la seva interfície des de fa anys, la segona no. Amb Whatsapp, però, això no passa: tot i que Facebook va comprar l'aplicació de missatgeria l'any 2014, els usuaris poden configurar-la en català. Això implica que, encara que el dispositiu amb què s'estigui consultant Instagram estigui configurat en català, l'aplicació no reconeixerà la llengua i farà servir aquella que cregui més convenient. El 2019 la Plataforma per la Llengua va adreçar-se a Instagram formalment per revertir aquesta situació sense obtenir resposta.

Les xarxes socials són una peça clau de les interaccions entre els joves. Així, la impossibilitat que Instagram -una de les més emprades per aquest públic- disposi del català té una gran repercussió en les seves dinàmiques i és un impediment clar per a l'accés normal a la llengua entre el jovent.