Per la República

Poble Lliure presenta les línies estratègiques per avançar cap a la independència

Poble Lliure presenta les línies estratègiques per avançar cap a la independència

Poble Lliure presentarà aquest dijous la seva proposta de lluita per la República Catalana amb el diputat al Parlament espanyol, Albert Botran; el portaveu nacional del partit, Guillem Fuster i la presidenta de l'Assemblea de representants del Consell per la República, Ona Curto.

A l'acte es donaran a conéixer les línies estratègiques del partit i la seva proposta per seguir avançant en el camí de la independència i la justícia social. També s'exposarà la necessitat d'una estratègia de ruptura , basada en l'experiència dels anys de lluita i que Poble lliure exposa al llibret "La lluita per la república catalana independent", editat recentment per Poble Lliure.

Botran, historiador i amb una llarga trajectòria dins l'independentisme d'esquerres, és una de les persones que més s'ha esforçat darrerament a intentar analitzar en quin moment polític vivim i quins aprenentatges històrics i recents poden ser útils de cara a una nova fase de confrontació independentista amb l'Estat. Publica articles regularment a la revista El Temps, entre altres mitjans.

Guillem Fuster, és portaveu nacional del partit , amb representació a l'òrgan de govern al consell per la república.

Ona Curto, ha estat nomenada recentment , presidenta de l'assemblea de representants del consell per la república.

Amb aquest acte, l'organització Poble Lliure, que es troba en fase de creixement arreu dels Països Catalans , vol fer conèixer també les propostes polítiques agrupades al llibret "La lluita per la república catalana independent" i la feina que fa als diferents espais impulsats a partir de les propostes polítiques en clau de ruptura democràtica que ha aportat durant anys a la societat Catalana. Poble Lliure ,exposarà quins són els elements, instruments i propostes concretes necessàries per a l'assoliment de la independència.