Euskal Herria

Mobilització multitudinària per la independència a Bilbo

A la cloenda de l'acte, Arnaldo Otegi ha recordat a Santi Brouard i Josu Muguruza en l'aniversari dels seves morts

EH Bildu ha mobilitzat aquest dissabte a desenes de milers de persones en Bilbo per a reivindicar una República basca de «lliures i iguals» en un dia assenyalat pel seu caràcter antifeixista. Celebrada no en va avui, 20 de novembre, la mobilització també ha servit com a homenatge a Santi Brouard i Josu Muguruza, víctimes de la guerra bruta tal dia com avui en 1984 i 1987, respectivament.

La manifestació d'EH Bildu ha sorprès també perquè ha aconseguit superar tota expectativa respecte a l'assistència. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat avui en Bilbo des de la Casella fins a l'Ajuntament, pel recorregut habitual de la qual sol ser la major mobilització política anual al país; la de gener contra la política penitenciària. Un recorregut quilomètric que defineix el repte afrontat per EH Bildu. Prop de 80 autobusos han arribat d'altres punts d'Euskal Herria per a aquesta cita, aparcant al costat de San Mamés.

Ha participat delegacions dels Països Catalans, Maria Rovira de la CUP; Aina Sastre i Andecha Astur de Més Mallorca i Carolina Telechea i Mirella Cortès d'ERC. De Galiza, Bieito Lobeira i Lucía López i d'Astúries, Mariu Arbesu i Mariano Suárez d'Andecha Astur