Pobresa energètica

La CUP proposa que Reus Energia garanteixi el subministrament a les famílies vulnerables

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus considera que l’empresa municipal Reus Energia “no només hauria d’abastir el mateix ajuntament sinó que hauria d’estar al servei de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables”. En aquest sentit, el grup municipal presentarà una moció en el proper ple de l’ajuntament del 19 de novembre per destinar l’estalvi que se’n derivi de Reus Energia a l’emergència social de la ciutat.





El regidor Edgar Fernàndez ha volgut aclarir que la instal·lació de plaques solars pensant en que l’ajuntament sigui més sostenible i autosuficient “està bé”, però no és suficient, també s’hauria de garantir, en una primera fase, el subministrament a la ciutadania que no pot pagar la llum, especialment a les persones més vulnerables. Una de les maneres que proposen els cupaires és que sigui Reus Energia qui negociï comptadors solidaris amb Endesa i que se’n faci càrrec per tal de garantir aquest subministrament bàsic.





Davant les contínues negatives del govern municipal de Junts, ERC i Ara, a propostes d’aquest tipus, Fernàndez insisteix que “són coses que es poden fer” i proposa un ple extraordinari monogràfic per treballar conjuntament polítiques socials, d’habitatge i per combatre la pobresa energètica. El grup municipal alerta que d’aquí un mes la situació serà molt més crítica i per això emplaça el govern a anticipar-s’hi i prendre responsabilitat.