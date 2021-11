Català a l'escola

La CAL exigeix al Govern que no es faci cap pas enrere pel que a llengua

La CAL exigeix al Govern que no es faci cap pas enrere pel que a llengua

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) ha exigit al Govern que no es faci cap pas enrere sobre la llengua i demana a tota la societat, especialment a la comunitat educativa, que es mantingui ferma i decidida per mantenir i millorar aquest llegat pedagògic de qualitat, de país i de convivència que hem construït des de l’escola.

La CAL treballa des de fa 25 anys en defensa de la llengua catalana i continuarà defensant la llengua davant qualsevol imposició contrària de les lleis idels tribunals espanyols.

En aquest sentit, es referma una vegada més i les que siguin necessàries en aquests cinc punts que considerem bàsics i essencials:

El català, única llengua vehicular del sistema educatiu

El català, única llengua de la comunitat educativa, també en les hores de lleure

Els estudiants universitaris tenen dret a cursar totes les assignatures en llengua catalana

El català, única llengua d'acollida de tot l'alumnat nouvingut

El català, única llengua dels docents