L’STEI Intersindical demana als grups parlamentaris que els pressuposts de 2022 recuperin les quantitats retallades el 2020 i 2021 del sou del personal empleat públic

El sindicat propi de les Illes Balears va ser l’únic de la Mesa d’Empleats Públics que va votar en contra d’aquest increment trampa

L’STEI Intersindical inicia aquesta setmana una roda de contactes amb tots els grups parlamentaris democràtics del Parlament de les Illes Balears per presentar les propostes del sindicat per esmenar el Projecte de llei de pressuposts de la CAIB per al 2022.

Un dels punts en què farà èmfasi el sindicat propi de les Illes Balears és l’increment de les retribucions del personal empleat públic i de l’ensenyament concertat per al 2022. Cal recordar que el Govern de les Illes Balears ha estat l’únic que ha fet mangarrufes amb els increments marcats per la Llei de pressuposts de l’estat dels anys 2020 i 2021. En concret, el 2020 es va fer un joc de mans que va derivar en una congelació de sou, mitjançant la minoració dels complements autonòmics; i el 2021 es va incrementar només el 0,9 % de les retribucions bàsiques.

El quadre següent reflecteix la realitat econòmica d’una persona que fa feina a l’Administració autonòmica balear que cobrava 1000 euros 2019 (amb un pes del 50% de les retribucions complementàries), en comparació a la de qualsevol persona que fa feina a qualsevol altra administració d’Espanya (administració de l’estat, consells insulars, ajuntaments...). Com es pot comprovar, el Govern de les Illes Balears vol mantenir el seu personal a la cua de les retribucions.

taula retribucions

Per tot això, l’STEI Intersindical demana a tots els grups democràtics que lluitin durant la tramitació de la Llei de pressuposts al Parlament de les Illes Balears per fer efectius en les nòmines del 2022 del personal empleat públic i de l’ensenyament concertat els increments retributius complets de 2021 i 2020.