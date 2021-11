Aigua

El sector públic de l’aigua a Catalunya suma esforços al seu primer Congrés

El dimecres 24 i dijous 25 de novembre del 2021 al Vapor Universitari de Terrassa se celebrarà el Congrés de la Gestió Pública del Servei d’Aigua. Aquest Congrés serà un espai pensat i dirigit a personal tècnic, gestor, polític, acadèmic i entitats que treballin al o per al sector públic de l’aigua, i està organitzat conjuntament per l'Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP) i els ajuntaments de Barcelona i Terrassa, amb la col·laboració de l'Associació Catalana dels Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el El Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC).

El Congrés pretén reivindicar la gestió pública de l’aigua i prendre consciència de les seves potencialitats, alhora que reforçar els llaços i sinergies entre administracions, institucions i altres actors del sector.





Sector estratègic i d’actualitat política

Actualment més de 500 municipis de Catalunya gestionen el seu servei d’abastament d’aigua de forma directa, el que és més del 50% del total. En els darrers 10 anys, més de 20 municipis han rescatat el servei en mans d’operadors privats i, actualment, més de 30 municipis estan en procés de remunicipalització. La municipalització de l’aigua, precisament, és un tema de recent actualitat política. Al maig més de 40 representants del món local de tota Catalunya de tots els colors polítics es van trobar a Terrassa per denunciar una estratègia de ‘lawfare’ de les empreses privades contra els processos de recuperació de la gestió directa de l’aigua. De fet, el nou govern de la Generalitat s’ha compromés a donar suport jurídic als municipis que vulguin municipalitzar el servei. I també han estat polèmiques les denúncies d’Agbar (ja arxivades) contra l’Ajuntament de Barcelona per fer estudis sobre la municipalització del servei a l’Àrea Metropolitana.

Més de 20 municipis, prop de 15 entitats supramunicipals i moviments socials de tot el territori

Durant els dos dies que durarà la celebració del Congrés se celebraran diferents sessions al voltant de les deficiències estructurals de la gestió privada de l'aigua, la gestió pública a petits municipis i els elements essencials per al control de les concessions a operadors privats. També s'enfrontaran debats al voltant dels reptes que planteja el canvi climàtic i esdeveniments adversos extrems, com la gestió del drenatge i el clavegueram'. Hi haurà espai també per debats més polítics i socials com la participació ciutadana en la governança democràtica de l'aigua, els models de tarifació social i la lluita per garantir el dret humà a l'aigua.

L’acte serà inaugurat el dimecres al matí a la sala d’actes del Vapor Universitari per l’alcalde de Terrassa Jordi Ballart, Eloi Badia (president de l’AMAP i regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona), David Bote (alcalde de Mataró i vicepresident de la FMC) i Lluís Soler (president de l'ACM i alcalde de Deltebre); i a la clausura es sumaran Marc Aloy (president del CONGIAC i Alcalde de Manresa) i Àlex Garrido (vice-president de la FMC i alcalde de Manlleu).

La conferència inaugural anirà a càrrec de Joan Gaya, enginyer industrial i expert en gestió de l’aigua, que donarà pas a les experiències de gestió municipal de Girona, Salt i Sarrià de Ter, de Lleida, Sant Cugat del Vallès i de l’empresa d’Aigües Ter-Llobregat; a més de la dels municipis petits com Montmeló, Olesa de Montserrat, Arenys de Munt, Llinars del Vallès, i els models consorciats i mancomunats del CONGIAC o al Solsonès. Però també s’aportaran experiències de fora de Catalunya, com la de la Diputació de Badajoz (Extremadura) amb l’empresa pública Promedio, a càrrec de la seva gerent Maria Luisa Seguro; o la de Valladolid (Castella i Lleó), amb l’intervenció de la seva regidora de Medi Ambient María Sánchez Esteban. Al ressò de l’acte de denúncia unitari que es va celebrar al maig d’enguany també a Terrassa, es compartiran les experiències en litigis d’aquest tipus en una taula rodona amb els ajuntaments de Ripollet, Terrassa, Girona, Montornès del Vallès i el Consell Comarcal d’Osona.

Altres representants d’institucions que seran presents en algunes sessions del Congrés són Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l’Aigua; Ismael Peña, director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; Edurne Bagué, de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Girona; acompanyats de membres destacats de l'Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci Besòs-Tordera, el Consell General de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local o la societat municipal Barcelona Cicle de l'Aigua. Però també hi haurà presència d’organismes estatals com la Red Agua Pública, amb el catedràtic de l’Universitat de Sevilla Leandro del Moral, l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Aigua, amb el seu gerent Luís Babiano; o organismes europeus com Aqua Pública Europea, amb el seu director executiu Milo Fiasconaro.

A banda de les institucions ja esmentades, també hi haurà espai per escoltar a moviments socials i entitats com el Grup de Defensa del Ter, a Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa i la plataforma Aigua és Vida.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a la web congresaiguapublica.amap.cat, on també es pot consultar el programa detallat.