Sanitat

Demanen mesures cautelars al Jutjat del Contenciós Administratiu, per aturar l’actual procés de selecció del cos superior del’Administració de la Generalitat de Catalunya

La Plataforma d’Interines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha sol·licitat mesures cautelars al Jutjat del Contenciós Administratiu, per aturar l’actual procés de selecció del cos superior de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb data prevista per la primera prova del procés selectiu el proper 11 de desembre.

La convocatòria és per proveir 760 places, moltes de les quals estan actualment ocupades per personal interí en abús de temporalitat.

Actualment, s’està duent a terme la tramitació parlamentaria del projecte de Llei de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública que prové del Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, conegut com Decret Iceta. En aquesta tramitació es preveuen canvis importants en el contingut del Reial Decret Llei publicat, especialment en relació amb la regularització de la situació de les persones interines en abús de temporalitat.

Entre les mesures que s’estan plantejant hi ha la possibilitat de fer un concurs de mèrits per les persones amb determinada antiguitat, així com establir concursos‐oposició on la fase d’oposició no sigui eliminatòria, i en general simplificar tots aquests processos per estabilitzar la temporalitat. Aquestes propostes son molt positives de cara a regularitzar la situació de les persones en abús de temporalitat, i estan en concordança amb el que estableix la normativa Europea en el sentit que els processos d’estabilització no perjudiquin al personal en abús de temporalitat, i que, si hi ha d’haver alguna sanció, aquesta ha de ser per l’Administració.

Quan es va convalidar el Decret Iceta el Govern es va comprometre a desenvolupar aquesta la llei en el darrer trimestre d’aquest any.

Per tant, donada aquesta situació considerem necessari que s’aturi aquest procés de selecció, a l’espera de la nova regulació, per tal que s’ajusti a les noves mesures. El fet de no aturar el procés de selecció, pot produir una paradoxa en el sentit de que no se’ls puguin aplicar a les persones en abús de temporalitat les mesures que s’estan tramitant, arribant fins i tot al cas de perdre el seu lloc de treball.

Alhora que es pot generar una situació discriminatòria, ja que l’Administració ha decidit paralitzar els processos d’estabilització no iniciats fins que la controvèrsia estigui resolta a nivell legislatiu, i en canvi seguir amb els processos ja iniciats com el que ens ocupa. Si això succeís, ens trobaríem davant d’un supòsit flagrant de discriminació entre personal interí que ha patit abús de temporalitat.

Cal tenir en compte que tota aquesta problemàtica ve generada per la pròpia Administració, tant per la seva inacció per no consolidar el seu personal en temps i forma d’acord amb la normativa, com per l’actual acció en un moment on aquesta està en procés de regularització. L'Administració al llarg dels anys ha comptat amb un personal professional que ha respost en tot moment i davant tot tipus de situacions, com en els anys de crisi econòmica amb totes les retallades que s’han assumit. Ara és el moment de demostrar que posa en valor el seu personal.