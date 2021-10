Pujada del rebut de la Llum

Les Assemblees locals de la CUP al Camp ocupen la seu d'Endesa de Tarragona per rebutjat els abusos de les elèctriques

La formació ha fet una crida a tothom a participar de l’apagada elèctrica massiva prevista per demà

La formació denuncia la pujada de la llum constant durant els darrers mesos i l’impacte “insostenible” a les llars i economies de la majoria de catalanes, mentre les empreses de l’oligopoli energètic “s’enriqueixen sense aturador”. En aquest sentit, les Assemblees locas del Camp han ocupat aquest dijous la seu d’Endesa de Tarragona per reclamar capgirar el model energètic per assolir “plena sobirania energètica” i denunciar un cop tarifari “que només beneficia a les grans elèctriques i fomenta la pobresa energètica”, afectant el conjunt de la població i especialment “a les més vulnerables”.

Les anticapitalistes han manifestat que l’electricitat “és un dret bàsic” i no un negoci i assenyalen que l’accés als subministraments bàsics “és un dret que s’ha de garantir i al que tothom ha de poder accedir”. És per això que consideren urgent impulsar l'energètica pública catalana. A més, les CUP del Camp han convidat a tothom a “desconnectar de les elèctriques” participant de l’apagada elèctrica massiva i cassolada prevista per demà, 8 d’octubre, de 22h a 22:30h contra el abusos de les elèctriques.

A nivell municipal, la regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, ha explicat que cal impulsar comunitats energètiques, combatre la pobresa energètica amb comptadors solidaris i “rescindir els contractes municipals amb l’oligopoli energètic”. Per últim, després de l’ocupació de la seu d’Endesa i la lectura d’un manifest, la Guàrdia Urbana ha identificat a la regidora Solé i a una altra companya de l’Assemblea Local de la CUP de Tarragona.