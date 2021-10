La XVIII Nit dEscola Valenciana es celebrarà el 13 de novembre a Vila-real

Català a l'escola

La XVIII Nit d’Escola Valenciana es celebrarà el 13 de novembre a Vila-real

Aquest acte, que per primera vegada visitarà la Plana Baixa, tindrà lloc a les 19 hores a l’Auditori Municipal i estarà conduït per la periodista i poetessa vila-realenca Susanna Lliberós i i dirigit per la dramaturga Núria Vizcarro. Tot seguit, Escandell Teatre oferirà una actuació a la Plaça Major del municipi. Per a acudir de públic a l’acte, cal visitar el web 18nit.escolavalenciana.org i inscriure’s.

Cada any, Escola Valenciana reuneix Activistes i persones vinculades a l’entitat, representants institucionals i personalitats valencianes. La Nit d’Escola Valenciana és també el moment en el qual es reconeix la tasca de Normalització de la nostra llengua que realitzen persones i col·lectius, i es lliuren els guardons ‘Intentant la Llibertat’, de l’escultor valencià Andreu Alfaro, que reconeixen la Trajectòria Individual, l’Ús social del Valencià i el guardó Extraordinari.