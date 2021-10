La CUP Terres de l’Ebre qualifica de “presa de pèl intolerable” la modificació del decret de renovables

Ahir el govern de la Generalitat va presentar públicament la modificació de l’actual decret per regular la implantació de les renovables. Així vam poder constatar, com també han manifestat totes les entitats ambientals del territori, que la Conselleria i per tant, el Govern de la Generalitat de Catalunya, ha mentit i menystingut al territori, un fet absolutament intolerable que ens recorden les maneres de fer de la Convergència i Unió de tota la vida.

Davant d’aquest fet, la CUP Terres de l’Ebre posem de manifest que les modificacions presentades no recullen la proposta presentada fa mesos per les entitats ambientals del territori, menystenint el treball fet des de les entitats per una transició energètica justa i equilibrada. L’actual decret no té en compte, ni de lluny, les reivindicacions de les entitats ecologistes i de defensa del territori, i que aquest suposa una presa de pèl intolerable que no capgirarà l’actual model d’implantació. Per tant, ens oposem frontalment a l’actual modificació del Decret i exigim a la Conselleria i al Govern que tornen a asseure’s amb les entitats ambientals i es reinicie tot el procés de modificació del decret en base a la proposta presentada pel territori i a l’acord d’investidura amb la CUP.

Així doncs, considerem que les noves mesures són descafeinades i que amb el nou decret, ERC torna a donar l’esquena als territoris afectats perquè, d’una banda, descarta aplicar cap moratòria sobre els projectes ja validats, tal i com tenien acordat en el pacte d’investidura amb la CUP i, encara menys, aplicar cap derogació de l’actual Decret, tal i com demanaven ajuntaments, entitats ecologistes i fins i tot càrrecs electes al territori.

Denuncien que avui ja hi ha 5.333MW en fase de tramitació ordinària, projectes que no es veuran afectats per les modificacions anunciades al nou decret. La reforma de l’actual decret no farà front a les greus problemàtiques que pateix el territori, amb comarques amb greus problemes de massificació com la Terra Alta, i que van desencadenar una allau de protestes i mobilitzacions a l’inici de la legislatura.

La CUP seguim demanant un Pla Territorial o un Pla Director d'energies renovables que permeti planificar la implantació de projectes de renovables seguint els preceptes de la Llei de Canvi Climàtic, i la moratòria de tots els projectes mentre aquest Pla no es dugués a terme, fet que hauria permès suspendre formalment les actuals tramitacions de macroprojectes arreu del territori.

Finalment, la CUP Terres de l’Ebre volen encoratjar a les entitats ambientals i institucions del territori contra el Decret de renovables a continuar mobilitzant-se als carrers per tornar a asseure el Govern a negociar el decret. Només així aturarem aquest atac del lobby energètic de la mà d’ERC i JxCat.