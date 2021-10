Català

La CUP-NCG insta al Govern a convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana

La CUP-NCG ha presentat una moció al Parlament de Catalunya que insta al Govern de la Generalitat a convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana a Perpinyà, en un termini màxim de tres mesos, i a fer-ho amb participació de la societat civil i les entitats culturals de tot l’àmbit territorial dels Països Catalans amb l’objectiu que el català deixi de ser una llengua minoritzada i passi a tenir un status de normalització real.

La diputada Dolors Sabater ha afirmat que “cal convocar el Pacte Nacional immediatament per fer front a l’emergència que viu el català i a actuar amb contundència contra l’ofensiva recentralitzadora de l’estat espanyol”.

La candidatura proposa que el Pacte Nacional per la Llengua Catalana es reuneixi per primer cop a l’escola pública Arrels, a Perpinyà, que veu actualment amenaçat el seu treball d’immersió lingüística per la voluntat del govern francès de tombar l’anomenada Llei Molac.

La moció també insta al govern de la Generalitat a vetllar amb totes les eines de què disposi per combatre els marcs estatals que actuen com a obstacles per a la normalització de la llengua catalana, entre les quals instar al govern de l’Estat espanyol a modificar o derogar totes aquelles lleis, decrets, ordres ministerials, resolucions i altra normativa que imposa o afavoreix el castellà per davant del català perquè garanteixin una situació d’equilibri lingüístic.

A més, el text exigeix a la Generalitat el compliment urgent de totes les lleis i acords aprovats al Parlament de Catalunya en relació a la protecció i ús de la llengua catalana i aranesa a l'Aran.

La diputada ha destacat que aquesta moció impulsa un compromís, sumat a la Proposta de Resolució aprovada al Debat de Política General, on es proposava un pla d'emergència amb mesures per garantir l'accés a la llengua, i a diverses Propostes de Resolució que s'aniran presentant a les diverses comissions, i que és un primer pas per atendre la greu emergència lingüística actual.

La moció destaca també la voluntat de modificar el projecte de llei sobre l’Audiovisual i a sol·licitar l’oficialitat del català a la Unió Europea.