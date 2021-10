La CAL celebra el seu 25è aniversari a l'Ateneu Barcelonès

Dijous passat es van celebrar els 25 anys de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) a la Sala Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès. La trobada va reunir a col·lectius que treballen per la llengua catalana, personalitats destacades del món de la cultural i representants de diferents partits polítics.

En un auditori ple a vessar es van recordar els projectes i campanyes que l’entitat a dut a terme al llarg dels anys com el Correllengua, el Xerrem Junts, la campanya #ParlaCatalà i els Premis Nacionals Joan Coromines. L’esdeveniment, conduït per Òscar Dalmau, va comptar amb l’actuació de Marcel Pich, que va homenatjar el cantautor manacorí Guillem d’Efak, i dels germans Pau i Júlia Serrasolsas, membres del grup Ginestà, que van tocar algunes cançons ja conegudes i una d’inèdita: Laia. El lingüista Pau Vidal va reflexionar, amb un toc d’humor, sobre l’emergència lingüística en què es troba el català i la importància de mantenir viva la llengua.

Els guanyadors i guanyadores de les sis edicions del Concurs de Microrelats també van ser uns dels protagonistes de la nit. Se’ls va fer entrega del llibre Microrelats. Grans històries que recull tots els textos premiats en aquest certamen organitzat juntament amb l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

En la cloenda de l’acte Jaume Marfany, president de la CAL, va agrair els esforços dels seus predecessors en la presidència de l’entitat per tal de poder seguir endavant. També va posar èmfasi en la feina incansable dels voluntaris i l’equip tècnic de la CAL i va destacar la presència de Marcel Vivet, condemnat a cinc anys de presó arran de la seva participació en una manifestació, a qui va voler expressar el suport de l’entitat en el seu cas i en els d’altres represaliats. Tant Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística, com Laura Borràs, Presidenta del Parlament de Catalunya, en els seus discursos van voler emfatitzar la tasca de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua i la necessitat de seguir treballant per la plena normalització del català.