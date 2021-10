Pujada del rebut de la LLum

L'ANC impulsa el manifest "Desconnectem-nos" en suport a l'apagada contra la pujada del rebut de la llum

Aquest migdia s'ha presentat el manifest unitari "Desconnectem-nos" que ha impulsat l'Assembla Naciona Catalana (ANC) en suport a l'apagada convocada per demà a les 22 h. En aquest document s'hi han afegit més de 25 entitats i organitzacions de la societat civil. Martí Claret (Assemblea Nacional Catalana), Anna Pagès (Intersindical-CSC) i Tònia Vila (AMI) han estat els encarregats de llegir el manifest.

Desconnectem-nos

Davant la contínua pujada del cost de l’energia elèctrica imposada per les grans companyies elèctriques i els estralls socials que estan generant, els sotasignats volem exposar:



1. Assenyalem, com a responsables directes de la pujada de preus de la llum, les grans indústries i empreses del sector energètic. Empreses energètiques que formen part d’una estructura al servei de les elits extractives espanyoles que sustenten i s’enriqueixen de l’Estat, al voltant del grup inversor IBEX-35. Alhora, exposem el paper de còmplice necessari que juga Foment del Treball en aquesta pujada de preus.



Assenyalem també el govern del PSOE-Podemos com a responsable polític, que permet el patiment de la població davant l’abús de les elèctriques i en denunciem també la inoperància del govern de l’Estat davant d’aquesta situació d’injustícia social.



2. Ens solidaritzem amb les classes treballadores i populars catalanes, amb la gent treballadora del nostre país. Els homes i dones d’aquest país, hauran de destinar una part encara més elevada de la seva massa salarial a fer front al pagament dels subministraments bàsics. La pobresa energètica també desgasta la gent, la societat. La pobresa energètica ha provocat en la història recent del nostre país diverses víctimes mortals.



3. Alertem del risc que representa aquesta tarifada de l’Estat pel teixit econòmic i empresarial dels Països Catalans. Una tarifada que fa perdre competitivitat a les nostres petites i mitjanes empreses i autònoms, que pot posar en risc la recuperació econòmica després del sotrac de la pandèmia de la Covid-19, així com escombrar centenars de llocs de treball.



4. Necessitem avançar cap a la sobirania energètica mitjançant un pla -acordat amb el territori- per dur a terme la transició energètica, accelerant la posada en marxa de l’energètica pública i verda de Catalunya, així com la regulació definitiva del sector privat. Cal parlar doncs en termes de sobirania i independència energètica.



5. Davant de tot plegat, convidem a la mobilització social i a la protesta focalitzada en contra aquests grans tenidors que juguen amb les nostres vides. Instem la societat catalana a autoorganitzar-se territorialment i de manera transversal, per fer un front comú social per aturar aquesta nova agressió de l’Estat i els seus tentacles de poder.





Sotasignats: