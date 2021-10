Català a l'escola

Escola Valenciana guardona l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Joan Francesc Mira, el departament de Normalització Lingüística de Vila-real i l’Associació Cultural Socarrats

Els premis anuals d’Escola Valenciana se celebraran el pròxim 13 de novembre a Vila-real (la Plana Baixa). A l’acte, que reuneix Activistes i persones vinculades a l’entitat, representants institucionals i personalitats valencianes, es reconeix la tasca de Normalització de la nostra llengua que realitzen persones i col·lectius. Enguany, la Nit d’Escola Valenciana se celebrarà per primera vegada a la Plana Baixa.

Aquest esdeveniment, organitzat per Escola Valenciana, Col·lectius per la Llengua de Castelló i la Coordinadora per l'ensenyament del valencià de la Plana Baixa , és el context en el qual l’entitat donarà a Conéixer la imatge de les Trobades d’Escoles en Valencià 2022.

L’acte estarà conduït per la periodista i poetessa vila-realenca Susanna Lliberós i dirigit per la dramaturga Núria Vizcarro. Després del lliurament dels guardons, la companyia Escandall Teatral representarà a la Plaça Major de Vila-real l'obra "Amagatalls secrets”, que versa sobre el canvi climàtic, en particular, sobre la contaminació de plàstics a la mar.

Guardó Honorífic: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Escola Valenciana atorga el seu Guardó Honorífic a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’autoritat lingüística competent per a elaborar la normativa del valencià i eixamplar i millorar el seu ús. Creada en 2001 per la Generalitat Valencià, és la institució que determina i elabora la normativa lingüística del valencià. L’AVL està organitzada en les seccions permanents de Lexicografia i gramàtica, Onomàstica, Foment de l’ús del valencià, Documentació i literatura, Terminologia i Assessorament lingüístic i Publicacions i comunicació. L’entitat, que ha treballat des del consens durant 20 anys, també edita el Diccionari Normatiu Valencià i promou la figura de l’Escriptor o Escriptora de l’any I el Corpus Toponímic Valencià.

Guardó “Josep Vicent Garcia” a la Trajectòria Individual a Joan F. Mira.

Aquest guardó reconeix la figura de persones amb un paper destacat en la defensa del valencià. Enguany, Escola Valenciana atorgarà el Guardó “Josep Vicent Garcia” a la Trajectòria Individual a Joan F. Mira. L’escriptor, antropòleg, sociòleg i professor universitari Joan Francesc Mira (València, 1939) és un dels referents de literatura valenciana contemporània. Destaca el seu treball assagista sobre la situació de la llengua, a més de les seues novel·les i reculls de contes i la traducció de grans clàssics com la Divina Comèdia.

Alguns dels guardons i reconeixements que ha rebut Joan F. Mira són l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana (2016), Creu de Sant Jordi (1991), Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2004), Premi Jaume Fuster (2007), Medalla de la Universitat de València (2016), Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2017) i la Medalla d’Or de la Ciutat de Florència (2001).

Guardó a l’Ús Social del Valencià: Departament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real

Escola Valenciana reconeix amb aquest guardó la tasca de promoció i ús del valencià per part d’institucions I de col·lectius de diversos àmbits com són l’esport, l’audiovisual o la música. L’entitat vol reconéixer la trajectòria del departament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real que ha treballat de forma destacada i pionera en la promoció del valencià des de fa més de 25 anys i que impulsa campanyes com “El nom és Vila-real” i el Voluntariat pel Valencià a aquest municipi de la Plana Baixa.

Guardó Extraordinari: l’Associació Cultural de Vila-real Socarrats

Escola Valenciana atorgarà el Guardó Extraordinari a l’Associació Cultural Socarrats de Vila-real, una entitat nascuda per a difondre la memòria de les i els vila-realencs que van morir el 12 de gener de 1706, per l'ocupació de les tropes de Felip V i que realitza activitats d’apropament al patrimoni cultural, artístic, social del País Valencià i per a difondre la nostra cultura i llengua. Socarrats col·labora amb Escola Valenciana amb programes com el Voluntariat pel Valencià.