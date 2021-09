Per la repúblice

Mobilitzacions per reivindicar l'1-O

L'ANC ha convocat tot un seguit de mobilitzacions per l'1, 2 i 3 d'octubre formen part del cicle de mobilitzacions que es va iniciar l'11 de Setembre sota el mateix lema: "Lluitem i guanyem la independència". Els objectius són "el reivindicar el referèndum del Primer d'Octubre com una victòria col·lectiva contra l'Estat espanyol; reconèixer el paper dels Països Catalans, i en particular de la Catalunya Nord, que va permetre l'adquisició i repartiment de les urnes; reconèixer tots els indrets del país que van aguantar els atacs de la policia espanyola i la guàrdia civil més enllà del que estava previst i homenatjar els represaliats per l'1-O i per totes les mobilitzacions posteriors.

Aquestes mobilitzacions també volen posar en valor que les realitats en el si dels Països Catalans són diferents en funció del territori, però que cal que reafirmem la voluntat conjunta d’avançar i celebrar cada fita amb aquest objectiu, com és la victòria del referèndum unilateral d’independència de Catalunya celebrat el primer d’octubre de 2017 i les següents majories electorals de l’independentisme.

Divendres 1 d'octubre

A primera hora de la tarda es farà un acte polític a Illa (Catalunya Nord) per reivindicar el paper de la Catalunya Nord en la compra, emmagatzematge i distribució de les urnes del referèndum. Alhora, es voldrà evidenciar que quan el moviment independentista ha avançat i ha estat més fort és quan la societat civil i les institucions han anat juntes i han treballat sota una mateixa estratègia.

Finalitzat l'acte polític, una columna de vehicles, encapçalada per un vehicle amb urnes de l'1-O, anirà fins a Figueres. (Properament es donaran més detalls).

A la plaça Catalunya de Figueres tindrà lloc un concert que comptarà amb Ginestà i Xavi Sarrià. Abans dels concerts es farà un breu acte polític. Les entrades costen 7 euros i es posen avui a la venda.

A les 20 h, just abans dels concerts, es farà un breu parlament polític que durarà uns 20 minuts.

Paral·lelament al concert de Figueres, les assemblees territorials organitzaran, arreu del

país actes polítics directament vinculats amb el referèndum per reivindicar l'1

d'Octubre

En indrets on hi va haver atacs rellevants o on es van poder prevenir els atacs de l'Estat espanyol amb imaginació i creativitat). Aquestes concentracions rebran urnes que hauran sortit de la Catalunya del Nord. (L'hora i el lloc d'aquests dependrà de cada assemblea territorial).

Dissabte 2 d'octubre

El dissabte 2 d'octubre es faran tres marxes per reivindicar l'1 d'Octubre i la independència:

- Marxa Nord

La marxa, que sortirà a les 8 h de Sant Julià de Ramis, passarà per la ciutat de Girona. Quan arribi a Aiguaviva es farà un acte polític. Hi haurà un acte polític al final de la marxa a Aiguaviva. Se sortirà a les 8 del matí del Pavelló de Sant Julià de Ramis. L'organització posa a disposició dels participants busos per retornar a Sant Julià de Ramis o Girona un cop hagi acabat l'acte. Caldrà inscriure-s’hi prèviament. A més, l'organització ofereix, a les persones que hagin anat al concert de Figueres, la possibilitat de dormir al Pavelló de Sant Julià de Ramis. L'endemà se servirà esmorzar a qui s'hagi quedat a dormir. Caldrà inscriure-s’hi prèviament. Hora i lloc d'inici de la marxa: Pavelló de Sant Julià de Ramis, 8 del matí.

Acte polític: A la Pista Esportiva d'Aiguaviva a les 14 h.

- Marxa Centre

Aquesta marxa sortirà a les 14 h de la plaça Parroquial de Vinaròs i passarà per Alcanar fins a arribar a la Ràpita. A la plaça 1 d'Octubre es farà un acte polític que començarà a les 21 h.

Per a tothom qui ho desitgi l'organització posarà busos llançadora d'11 h a 13 h que portaran els participants de la Ràpita a Vinaròs per tal de poder iniciar la marxa.

Hora i lloc d'inici de la marxa: Plaça Parroquial de Vinaròs, a les 14 h

Acte polític: Plaça 1 d'Octubre, la Ràpita, a les 21 h

-Marxa de Ponent

Aquesta marxa sortirà a les 6 h del matí de la Parada de l’Àngel (Llitera) i anirà fins a Lleida passant per Alcarràs sobre les 8 h del matí, on està previst que s’hi afegeixi més gent per continuar la marxa. L’acte polític final serà a Lleida a les 14 h.

Hora i lloc d'inici de la marxa: Parada de l’Àngel (Llitera), a les 6 h

Acte polític: Escola Oficial d’Idiomes, Lleida, a les 14 h

Diumenge 3 d'octubre

El diumenge al matí tindrà lloc a Barcelona un acte polític amb l'objectiu que es retrobin totes les organitzacions que van fer possible el 3 d'octubre en el marc de la Plataforma 3 d'Octubre. (Properament es donaran més detalls).

-Independència és Llibertat

Un dels eixos principals de les mobilitzacions de l'1, 2 i 3 d'octubre és homenatjar els represaliats per l'1-O i per totes les mobilitzacions posteriors. Així doncs, amb motiu d'aquestes dates l'Assemblea Nacional Catalana fa pública la campanya "Independència És Llibertat" per tal d'aconseguir que la lluita antirepressiva esdevingui una eina política de mobilització i legitimació interna i externa de l'independentisme.

En el marc d'aquesta campanya, l'Assemblea fa públic avui el portal web repressio.assemblea.cat, que agrupa totes les accions antirepressives de l'entitat sota un mateix paraigües. Es pretén que sigui una eina antirepressiva d'informació, mobilització i suport.

A més, el 2 d’octubre l’Assemblea organitza, conjuntament amb altres entitats, la Conferència Nacional Antirepressiva.