lluita institucional

Les regidores de la CUP renuncien a les entrades per assistir als actes festius des del balcó de l’Ajuntament

Seguint la línia de les festes tarragonines del 2019, i donant compliment a una moció que vam presentar la CUP, enguany el balcó de l’Ajuntament torna a estar obert a la població a través d’un sorteig. Des de l’àrea de Protocol del consistori es va establir que un electe de cada grup municipal podia gaudir del privilegi, com a càrrecs públics, de ser present a la balconada.

La CUP sempre ens hem mostrat contràries a aquestes pràctiques, sobretot en el context d’actes culturals i festius. És per aquest motiu que tant l’Eva Miguel com la Inés Solé han renunciat aquestes entrades per tal d’ampliar el número de llocs disponibles pels tarragonins i tarragonines dalt del balcó principal de l’Ajuntament.

Amb tot, la Inés Solé haurà de presidir com a consellera de Cultura i Festes la tanda de lluïment del Seguici del dia 23 al matí, en absència de l’Alcalde. Un cop Pau Ricomà hagi arribat de l’Ofici a la Catedral, la consellera Solé marxarà del balcó.

En relació als actes religiosos relacionats amb les festes, la CUP recordem que sempre hem demanat que els consellers i conselleres no participin en funció del seu càrrec en els actes religiosos de la Festa Major i, si les seves creences els porten a fer-ho, ho facin com a ciutadanes i ciutadans que són, no com a representants de la institució municipal. És per aquest motiu que les conselleres Miguel i Solé no participaran com a càrrecs públics en cap acte religiós i, si hi volen participar, serà a títol personal.