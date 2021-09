TERRITORI

La CUP i Unió de Pagesos faran front comú per defensar als petits i mitjans productors i als consumidors davant la gran distribució de llet

Entre el 1992 i el 2015, a Catalunya van plegar el 85% de les explotacions existents, i des del març del 2015 fins a l’octubre de 2018 hi ha hagut una reducció del 25% del nombre d’explotacions. I això paral·lelament a una tendència de creixement de les explotacions molt grans. Cal recordar que al nostre país més de la meitat de les granges (50,8%) tenen menys de 100 vaques, mentre que només 30 productors (el 7,2% del total) produeixen el 44,2% de la llet de vaca a casa nostra.



Això es suma a l'asfíxia als ramaders imposada per l’oligopoli de la gran distribució, que ha fet baixar el preu de la llet fins a xifres inassumibles pels productors, arribant a 0,55€/litre mentre que el preu de venda al consumidor ha anat augmentant.

En paraules del diputat cupaire al Parlament, Dani Cornellà: “el descens del nombre d’explotacions de la mitjana i petita ramaderia, lligat a l’escanyament de preus que duen a terme les distribucions, tenen un efecte devastador en els ramaders i ramaderes”. Per això, la CUP ha proposat una resolució al Parlament amb unes demandes clares:

limitar els caps de bestiar per explotació promocionar la venda directa de llet crua la creació per part de la Generalitat d’un logotip per diferenciar els productes làctics catalans i instar al Ministerio de Agricultura a fixar un preu mínim per la llet

Per tal d’aprofundir en la tasca de la formació independentista en defensa de la ramaderia catalana, tant al Parlament com al Congreso, la CUP s’ha reunit amb Unió de Pagesos, el sindicat majoritari del camp català, amb qui han compartit preocupacions i iniciatives. A la reunió hi han participat per part d’Unió de Pagesos el coordinador general Joan Caball, el responsable del boví lleter Marc Xifra i el responsable de política territorial Josep Cuscó. Com a CUP-UNCG els diputats Dolors Sabater, Dani Cornellà i Pau Juvillà (secretari tercer de la mesa del Parlament), i l’Albert Botran, diputat al Congreso estatal.



Les dues organitzacions han acordat fer un front comú i treballar conjuntament per mesures considerades essencials pel sindicat: regular la venda a pèrdues (o revenda), ja que Mercadona està empenyent a la resta de distribuidores a baixar preus escanyant els productors, i perseguir l’abús de la posició de domini que exerceixen cadenes com l’esmentada. Mesures que no estan contemplades a la Llei de cadena alimentària estatal, pel que el sindicat proposa la creació d’una llei en aquest sentit a Catalunya.