11S21

L'Assemblea, Òmnium i l'AMI fan un crida a particicipar a la manifestació de la Diada

Com a mesures sanitàries, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie ha indicat algunes recomanacions com la de començar la manifestació des de diferents trams que aniran des del carrer Pau Claris amb Diagonal fins la mateixa plaça Urquinaona. Els trams es podran consultar al web de l'entitat i anirà en funció del barri i la comarca dels assistents. L'entitat recomanarà dur mascareta i no mantenir contacte estret amb persones de fora de la bombolla.

L'Assemblea, Òmnium i l'AMI han fet avui un crida a particicipar a la manifestació de la Diada. Apnte que cal demostrar que l'independentisme es manté fort i combatiu.

La presidenta de l'ANC ha confirmat la sortida d'autocars des de més de 100 municipis, tot i que remarca que aquesta xifra encara es pot quedar curta perquè, en temps de pandèmia, "molta gent anirà amb vehicle privat". També ha confirmat que s'han venut més samarretes que l'any passat.

En aquesta línia, El president de l'AMI, Jordi Gaseni ha manifestat cal sortir al carrer per "donar la imatge que tenim els objectius clars i dempeus". Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha remarcat que la manifestació podria ser una de les més multitudinàries que s'han celebrat a Europa en temps de pandèmia.

Mesures sanitàries

La presidenta de l'organització ha exposat que a la manifestació hi haurà un total de 535 voluntaris que vetllaran perquè, entre altres coses, es mantingui la distància de seguretat entre els assistents i no es formin aglomeracions. L'entitat també col·locarà, juntament amb Òmnium, 27 parades al llarg del recorregut, que serà d'1,3km.

L'escenari de l'11S davant l'estació de França

Fa uns dies, l'ANC decidir traslladar l'escenari de l'11 de Setembre davant de l'estació de França per tal de poder garantir la seguretat de tots els participants. Per responsabilitat, davant l'increment de l'assistència prevista, l'entitat ha decidit que l'acte polític final tingui lloc fora de la Ciutadella per garantir la seguretat i la mobilitat. A més, l'amplada de les portes d'accés dificultarien una entrada ordenada. Tanmateix, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona es comprometen a mantenir obert el parc de la Ciutadella per tothom qui vulgui acabar-hi la manifestació.

Això vol dir que es manté el recorregut previst i que la manifestació serà en moviment, ha remarcat l'ANC. La mobilització començarà a Urquinaona a les 17.14 h, baixarà per Via Laietana, girarà pel passeig d'Isabel II i continuarà per l'avinguda Marquès de l'Argentera fins l'estació de França, a les portes del parc de la Ciutadella, on es farà l'acte polític.