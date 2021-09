llibertat d'expressió

L’Ajuntament de Gavà censura uns murals de lliure expressió per a joves

Les Agulles – Ecologistes en Acció del Baix de Gavà va comprovat com l’Ajuntament de Gavà va enviar els operaris municipals a cobrir amb pintura gris el mural fets pels joves, sense cap explicació, i de manera fulminant, sembla ser que per indicacions del Tinent d’Alcalde de Via Pública. La Plataforma Aturem el Pla de Ponent també va mostrar la seva queixa i malestar a través de les xarxes socials, i pocs dies després, els joves artistes van tornar a pintar un nou mural reivindicatiu. La indignació va ser majúscula quan el Govern municipal va tornar a actuar de la mateixa matera, eliminant qualsevol reivindicació del que havien de ser “murs lliures”.

Així les coses, Les Agulles va reclamar per via oficial a l’Ajuntament quines eren les raons per a dur a terme tal censura, i sobre quina normativa es basaven per actuar d’aquesta manera, restringint un dret constitucional com és el dret a la lliure expressió. Vam rebre una resposta, que es podria qualificar de kafkiana, en la qual es justificava que s’havia actuat seguint uns “criteris” per a la gestió d’aquests murs, “que estan penjats al web de l’Ajuntament”. Segons el tècnic municipal signant, el criteri de l’Ajuntament és que no es poden penjar “missatges amb contingut polític” com és una reivindicació per la natura.

Curiosament, és el propi govern local el que havia encoratjat a altres joves a pintar missatges en defensa de la llibertat LGTBI, de tant contingut polític i tant legítim com una pintada a favor de conservar la natura. Però a la resposta de l’Ajuntament, es vulnerava la normativa del Dret a la Informació, en no respondre qui és el responsable que havia donat l’ordre d’eliminar les pintades. Així, vam formular un nou recurs contra la resposta, i el nos escrit ens aclareix algunes coses. El govern local reconeix implícitament que no hi ha cap normativa aprovada per cap òrgan institucional que reguli les pintades als murs de lliure expressió. Els “criteris reguladors”, per tant, no són cap base legal per l’actuació que va dur a terme el govern local, que es pot qualificar de censura sense cap mena de dubte. Ocultar des del poder una opinió política d’uns joves, mentre s’afavoreix altres opinions polítiques a l’espai públic és un atac als principis democràtics elementals, totalment inacceptable.

Encara crida més l’atenció que el govern local segueix sense concretar qui va donar la instrucció de tapar amb pintura gris els murals artístics. Es refereix de forma genèrica a “els departaments implicats” (sense especificar quins), i “amb el vist-i-plau de l’Alcaldessa.

Per tant, els responsables de la censura a la lliure expressió a Gavà, en aquest cas, serien els tinents d’Alcalde de les Àrees de Via Pública i Joventut, i l’Alcaldessa en aquell moment, Raquel Sànchez.

Murs de formigó habilitats expressament per a la lliure expressió artística

A Gavà existeixen uns murs de formigó habilitats expressament per a la lliure expressió artística, no tenint cap funció estructural ni protectora de res. Es troben ubicats a dos parcs municipals.

Durant la campanya d’entitats socials en defensa de l’espai natural del municipi i contra el projecte urbanístic especulador del Pla de Ponent, un grup de joves van realitzar una pintada artística en aquests murs, expressament habilitats per a aquesta fi. En el mural s’expressava la preocupació per una natura amenaçada, i la voluntat de salvar indrets tant emblemàtics com el turó del Calamot.