Català a l'escola

Escola Valenciana presenta el cicle de conferències "Foguera"

Escola Valenciana presenta “Foguera”, un cicle de conferències sobre activisme, cultura i pensament. Els acompanyen en aquest projecte la cooperativa Tresdeu i es desenvoluparà al Jardí Botànic de la Universitat de València. Aquesta iniciativa naix davant la necessitat de projectar un futur millor i donar veu a noves idees i persones. Se celebrarà de manera presencial els dies 17 i 18 de setembre amb unes conferències de luxe.

La primera taula serà divendres i estarà moderada per Francesc Felipe -director i gerent d’Escola Valenciana-, tindrà com a participants a Inés Hernand, la presentadora de Gen Playz (RTVE), també estarà Clàudia Reig sòcia de la cooperativa Barret Films i tanca “El nou paradigma audiovisual” Javi Ivànyez creador d’Eh Universo Media. Tanca la jornada l’humorista Saray Cerro.

El dissabte l’obri la taula “Dones i tecnologia” amb l'activista per la sobirania tecnològica Gala Pin, la divulgadora i youtuber en La gata de Schrödinger Rocio Vidal i la creadora de contingut feminista Belén Ivars. Modera la taula la secretària d’Escola Valenciana Alexandra Usó. Abans de continuar amb les jornades de la vesprada, hi haurà l’actuació dels alacantins Vienna.

A continuació, una taula analitzarà la utilització d’Internet per part de l’extrema dreta i com combatre els seus missatges d’odi. Estarà moderat per Òscar Piera, membre de la cooperativa Tresdeu, i estarà composta pel periodista especialitzat Miquel Ramos, Pol Andiñach del canal Cuellilargo i el col·lectiu mil·lenial Proyecto Una. L’actuació posterior estarà a càrrec de la banda Marialluïsa.

Tanca el cicle la conferència sobre “Precarietat i Indústria cultural” amb l’economista urbà Ramon Marrades, la professora, creadora de contingut i artista Aina Monferrer i la crítica d’art Marisol Salanova. Moderarà la taula la periodista i booktuber Marta Meneu. La música de comiat la posaran El Joan Petit, amb una proposta de música urbana i reggaeton en valencià des de La Safor i el nou pop de Laborde, alter ego de Miriam Ferrero, cantant de Lisasinson.

Seguint les normes sanitàries l’assistència es veurà limitada, així que l’organització obrirà inscripcions gratuïtes per assistir el pròxim dilluns 6 de setembre a la web foguera.info.