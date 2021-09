energies renovables

La CUP denuncia que el Govern dóna l’esquena al país

La CUP ha posat de manifest que el Govern, amb ERC al capdavant, només preveu fer certes modificacions a l’actual Decret 16/2019, que les considera descafeïnades, i a més no hi ha garanties de poder-se aplicar reatroactivament sobre els projectes que ja han estat validats per la ponència d’energies renovables.

D’aquesta manera, ERC dóna l’esquena als territoris afectats perquè, d’una banda, descarta aplicar cap moratòria sobre els projectes ja validats, tal i com tenien acordat en el pacte de governabilitat amb la CUP i, encara menys, aplicar cap derogació de l’actual Decret, tal i com demanaven ajuntaments, entitats ecologistes i fins i tot càrrecs electes d’ERC al l territori.

Els anticapitalistes denuncien que avui ja hi ha 5.333MW en fase de tramitació ordinària, projectes que no es veuran afectats per les modificacions anunciades per ERC al Decret. Unes modificacions que acabaran essent molt menys ambicioses del què havien anunciat; per exemple, per autoritzar un projecte n’hi hauria suficient amb el 50% del suport dels propietaris afectats i les centrals eòliques en quedarien exemptes, quan el què havien anunciat (en Comissió d’Acció Climàtica) era del 85% del suport.

Una reforma de l’actual Decret que no farà front a les greus problemàtiques que pateix el territori i que van desencadenar una allau de protestes i mobilitzacions a l’inici de la legislatura i on, fins i tot membres d’ERC hi donaven suport.

La CUP segueix demanant un Pla Territorial o un Pla Director d'energies renovables que pemeti planificar la implantació de projectes de renovables seguint els preceptes de la Llei de Canvi Climàtic, fet que hauria permès suspendre formalment les actuals tramitacions, donant eines per combatre projectes espanyols com les MAT. I critiquen que ERC s’arronsi a les pressions de les grans empreses i segueixin el camí del predecessor Damià Calvet.