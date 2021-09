lluita antirepressiva

Presentació de la Conferència Nacional Antirepressiva per avançar "Cap un front comú contra la repressió!"

A partir d’una iniciativa de la Sectorial Antirepressiva de l’ANC s’ha estat treballant al llarg dels darrers mesos en l’organització, per al dia 2 d’octubre vinent a Girona, de la Conferència Nacional Antirepressiva amb l’objectiu d’avançar cap a un ‘front comú contra la repressiói’.

La jornada, que s'ha presentat aquest migdia, constarà de diverses taules de debat que afrontaran diferents aspectes de la repressió (des dels presos, exiliats i represaliats – incloent-hi els familiars i els entorns afectats; i les tasques a nivell nacional i internacional) amb l’objectiu de trobar una acció i una estratègia comunes partint de la consciència de la necessitat de no acceptar renúncies i reforçar la lluita en un context de confrontació d’alliberament nacional com és el nostre. Les idees i els posicionaments aportats pels represaliats del 92 hi tenen un paper important.