Clam popular a Capmany en contra dels projectes eòlics a l'Albera

Veïns, entitats i ecologistes de l'Alt Empordà hna participat aquest diumenge a Capmany en un acte reivindicatiu contra els projectes eòlics a l'Albera, També han reclamat que es respecti el territori i no se'l "trinxi". A l'acte convocat sota els lemes "L'Albera es mou, tots contra els parcs eòlics!" i "Renovables sí, pero no així!", s'han sumat tretze ajuntaments de la comarca i entitats ecologistes com Iaeden Salvem l'Empordà, l'Asociació Albera Lliure de Molins (ALLIMO)

Han intervingut, l'alcalde de Capmany, Joan Fuentes; l'alcaldessa de la Jonquera i presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez; el president de la DO Empordà, Xavier Albertí; el president de la DOP Oli de l'Empordà, Simó Casanovas; el vicepresident de l'Institut d'Estudis Empordanesos, Quim Tremoleda, i el president de l'Allimo, Carles Mestre, i de la Iaeden-Salvem l'Empordà.

Carles Mestre ha remarcat que "en cap cas" s'oposen a les energies renovables, però denuncien que el projecte està "totalment fora de lloc". I és que la voluntat és la d'instal·lar fins a 75 molins de vent de 200 metres d'alt al llarg de l'Albera. A això s'hi afegeix la polèmica del golf de Roses (Alt Empordà) que preveu un parc eòlic marí amb una forta oposició veïnal.

També ha fet una crida per promoure la creació del Parc Natural de l' Albera, remarcant que "Només d'aquesta manera podrem defensar el seu patrimoni geològic, natural i cultural de presents i futures agressions", i ho va argumentar to dient, "Per què no es projecten polígons eòlics o solars al Cap de Creus, als Aiguamolls de l'Empordà o al Montgrí sinó és perquè els seus perímetres geogràfics queden sota la protecció de la figura d'un Parc Natural?"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/sdC44EOtG3">pic.twitter.com/sdC44EOtG3</a></p>— Albera Lliure de Molins (@NOalPE_Galatea) <a href="https://twitter.com/NOalPE_Galatea/status/1434553291548024837?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Protegim l’Albera ! 🙌🏻💚 <br>No als parcs eòlics a l'Albera. “Renovables sí, però no així" <a href="https://twitter.com/hashtag/ParcNaturaldelAlbera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ParcNaturaldelAlbera</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ajuntamentsalbera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ajuntamentsalbera</a> <a href="https://twitter.com/AjCantallops?ref_src=twsrc%5Etfw">@AjCantallops</a> <a href="https://twitter.com/CCAltEmporda?ref_src=twsrc%5Etfw">@CCAltEmporda</a> <a href="https://twitter.com/DOEmporda?ref_src=twsrc%5Etfw">@DOEmporda</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/dopoliempord%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#dopoliempordà</a> <a href="https://twitter.com/ieempordanesos?ref_src=twsrc%5Etfw">@ieempordanesos</a> <a href="https://twitter.com/Aempordaturisme?ref_src=twsrc%5Etfw">@Aempordaturisme</a> <a href="https://twitter.com/NOalPE_Galatea?ref_src=twsrc%5Etfw">@NOalPE_Galatea</a> <a href="https://twitter.com/IAEDENSalvemEmp?ref_src=twsrc%5Etfw">@IAEDENSalvemEmp</a> <a href="https://twitter.com/paucanaleta?ref_src=twsrc%5Etfw">@paucanaleta</a> <a href="https://t.co/NcKb6ieZzd">pic.twitter.com/NcKb6ieZzd</a></p>— Masia Serra (@masiaserra) <a href="https://twitter.com/masiaserra/status/1434566358948319234?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>