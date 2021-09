Salvem l'Abera

Des de la Plataforma ALLIMO (Albera Lliure de Molins) ens unim a la demanda dels Ajuntaments i entitats aquí presents dient "NO" a tots els Parcs eòlics que es pretenen instal·lar a l' Albera.

Per altra banda, com a Plataforma, participem en totes les lluites d'arreu de Catalunya sota el lema de " Renovables sí, però no així" i mostrem el nostre rebuig frontal a tots aquells Polígons Industrials eòlics i solars que es volen instal·lar en els espais naturals desprotegits de tot Catalunya quan siguin incompatibles amb la preservació del seu patrimoni i paisatge.

A tots els aquí presents, el que des de l' ALLIMO els volem proposar es que tots junts promovem la creació del Parc Natural de l' Albera . Només d' aquesta manera podrem defensar el seu patrimoni geològic, natural i cultural de presents i futures agressions. Per què no es projecten polígons eòlics o solars al Cap de Creus, als Aiguamolls de l'Empordà o al Montgrí sinó és perquè els seus perímetres geogràfics queden sota la protecció de la figura d'un Parc Natural?

La demanda d'un Parc Natural es remunta a fa més de 15 anys i si l' administració, el sector turístic i la mateixa Generalitat es refereixen a l'Albera com a " Parc Natural" -- pel valor afegit que comporta -- quan en realitat no ho és, perquè no podem treballar per delimitar el seu perímetre i permetre'n així una gestió integral?

Perquè ara mateix l'Albera només esta protegida mitjançant varis tipus de figures de protecció disper ses i inconnexes. l és precisament en els espais desprotegits que hi queden entremig a on s'hi pretenen encabir més de 80 molins de 200 metres d' alçada.

l perquè és tant important protegir aquests espais? Doncs perquè continuïn actuant de corredors ecològics ja que són imprescindibles per garantir la connectivitat entre hàbitats i la preservació de la biodiversitat de tot el conjunt. Perquè a tot el peudemont de l'Albera hi tenim un patrimoni únic que cal conservar: tenim més d' un centenar d'estanys connectats amb quilòmetres de canals de pedra seca que conviuen amb vinyes, serres, olivars, puigs, rieres, prats de dall, afloraments granítics, monuments megalítics i pobles antics tan a prop uns dels altres seguint camins entre parets de pedra seca, que formen un mosaic imbricat i indestriable. No el podem destruir , l'hem de protegir. Nosaltres ens imaginem una Albera sense cap macro molí.

Estem preocupats també per tots els antics estanys escampats pel peudemont de l'Albera que quedarien rodejats de molins. Parlem de l' est any Pujol, l'estany de la Jasa, l'estany d'en Pericot, l'estany Llobet, l'estany Garriga, l'estany d' en Poch, l'estany Llampol, l'Estanyol, els Cloells (i més encara!), que es troben a Capmany, Espolla, Sant Climent, Cantallops, i en altres pobles de l'Albera. Són els nostres estanys oblidats. Retrobem-los, restaurem-los i protegim-los.

Des de l' ALLIMO creiem que el debat sobre la crisi energètica no és l'únic debat que hem de tenir. Com diu l'Estratègia de la Unió Europea d'Adaptació al Canvi Climàtic, hi ha dos reptes: la crisi energètica i la pèrdua de biodiversitat i les dues qüestions són interdependents i igual d'urgents. Cal abordar-les, de manera conjunta, abans del 2030.

En aquest sentit, per evitar la pèrdua de la biodiversitat, Europa demana la recuperació de boscos, sòls i zones humides per mitigar els efectes del canvi climàtic. Així mateix, s'ha d'ampliar la xarxa d'àrees protegides de manera coherent i respectant els connectors biològics. També són d'especial protecció, seguint la Directiva Hàbitats, les àrees d'alta biodiversitat-i aquest és el cas l'Albera amb tota la seva flora i fauna i també dels seus estanys temporanis mediterranis, considerats per la Unió Europea com hàbitats d'interès comunitari prioritari.

Per restablir la biodiversitat, la UE també considera urgent recuperar paisatges agrícoles poc productius com arbredes, terres de guaret, parets de terrasses, estanys i franges amortidores entre els cultius tradicionals. Així doncs, amb l'ajuda de les activitats agropecuàries tradicionals, paisatges molt presents als Aspres de l' Albera guanyarien pes amb la protecció d'un Parc Natural i una gestió conjunta.

En les últimes Jornades sobre !'Empordà , el Dr. Joan Nogué va dir: "No tenim una consciència de territori, de paisatge, suficientment implantada per garantir aquest futur que tots volem pel paisatge de /'Empordà". Però d'això ja fa nou mesos i aquest acte d' avui és una mostra clara de que aquesta nova consciència ja està aflorant.

La destrucció d'aquest espai únic encara es pot aturar, ara és l'hora de la veritat pel futur de l'Albera! Tant les administracions com la societat civil tenim al davant un dilema t errible, amb les nostres accions o omissions determinarem entre tots si l'Albera es salva, permetent que sigui un destí turístic sostenible i que deixi oberta la possibilitat d' un futur Parc Natural, o si es degrada irreversiblement i deixa d'existir tal com la coneixem. Un repte que sens dubte ens marcarà a nosaltres i a les generacions futures!

Per això proposem des de l'ALLIMO una nova visió de l'Albera basada en una revalorització que posi en relleu tot el seu riquíssim patrimoni natural i cultural i faci que la nostra demanda de creació del Parc Natural sigui cada vegada més entesa i compartida.

l per acabar diem ben alt com deiem en el nostre Manifest: SALVEM L'ALBERA!

NO ALS PARCS EÒLICS A L'ALBERA! SÍ AL PARC NATURAL DE L'ALBERA! RENOVABLES SÍ, PERÒ NO AIXÍ!

5 de setembre del 2021

Albera Lliure de Molins (ALLIMO)