Diada

11S21: Crida a enllestir la feina de l'1-O

La Presiden de l'ANC, Elisenda Paluzie, demana al govern que malbarati el 52% del vosts independentsites i per tant, torni a "tenir un projecte propi centrat en autodeterminació per acabar el que es va començar l'1-O".

Aquest 11 de Setembre, la força del la gent s'ha demostrat una cop omplint els carrers de Barcelona, protagonitzant la manifestació més multitudinària en l'era Covid a Europa. Superant amb escreix totes les expectatives. Com deia Paluzie, ho hem tornat assolir. Mentra començava el seu parlament la presidenta l'acte polític just a l'entrada del Parc de la Ciudadella, encara hi havia manifestants que omplien la Via Laietana.

El discurs de Paluzie ha estat molt contundent i crític amb el govern, els hi ha recordat que “el dret d’autodeterminació no es demana ni es pidola a l’Estat opressor, s’exerceix!“. Pel que fa a taula del diàleg, també els ha exigit fets, "el primer de tots que deixi de mirar permanentment l'Estat esperant concessions que no vindran mai. Ho aprofiten per humiliar-nos" i els ha demant que facin la independència, per tant que no malbaratin el 52% dels vots independentistes i que torni a "tenir un projecte propi centrat en autodeterminació per acabar el que es va començar l'1-O".

Per la seva banda, el president d'Òmnium Jordi Cuixart, que participada en la Diada d'ençà els indults, ha manifestat que “Tot el que tenim ens ho hem guanyat al carrer! Ens volen desunits i no ho permetrem, vosaltres sou la força que fa que el poble estigui unit”, ha reconegut als manifestants. I ha recuperat la frase que va marcar la seva intervenció final al Tribunal Suprem, quan el jutjaven, i que el marcarà a ell per sempre: “La repressió no s’atura perquè l’Estat sap que ho podem tornar a fer (…) i ho tornarem a fer”.

Jordi Gaseni, va ser el primer en parlar a l'acte polític. Tot dient que era impressionant veure tanta gent i llançava un missatge cap a Espanya i contra aquella gent que volien que no omplíssim.