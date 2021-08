Presentacions i estrena de 'Gustau, la Transició al descobert'

El proper 14 de setembre TV3 estrenarà el documental 'Gustau, la Transició al descobert', dirigit per Jaume Domènech.

Gustau Muñoz, un jove de setze anys, va morir l'11 de setembre del 1978 d'un tret efectuat per la policia espanyola, agents de la "secreta", en una manifestació. El seu cas, que es va arxivar sense arribar a cap judici, s'ha inclòs en la querella argentina contra el franquisme. Seria la primera vegada que un delicte comès durant la Transició espanyola es podria investigar com a crim de lesa humanitat

A dos quarts de deu del vespre de l'Onze de Setembre del 1978, en el context d'una manifestació convocada pel Partit Comunista d'Espanya (internacional) (PCE(i)) a Barcelona en contra de la Transició espanyola i en favor de la independència de Catalunya, Gustau Muñoz de Bustillo es desplomà en una vorera del carrer Ferran, prop de la confluència amb el carrer Avinyó, abatut per un tret a l'esquena a mans d'un policia de paisà.

En aquest documental, l'artista gràfic Jordi Minguell (@JordioMinguell) il·lustra els fets de l'11 de setembre del 1978 al documental a partir de les declaracions de diversos testimonis.

En el moment del crim Gustau tenia només setze anys i anava acompanyat a la protesta el seu germà Marc, de divuit anys. Malgrat les confessions dels policies i de diversos testimonis, el cas va ser arxivat sense arribar a judici i mai ningú no va ser jutjat ni condemnat arran dels fets.

El documental sobre l'assassinat del jove Gustau Muñoz ha comptat amb nombroses presentacions locals. La pròxima presentació es realitzarà el dimecres, 1 de setembre a Terrassa, al Coro Vell Societat Coral Joventut Terrassenca (C/Sant Marian, 122).

Il•lustració per a la pel•lícula documental "GUSTAU: la transició al descobert" de Jaume Domènech @BalandraFilms amb cooproducció de @tv3cat i que aviat es podrà veure al @senseficcio . #animation #sketch #digitalart #conceptart #illustration #tv3 #cinema #cine #gustaumuñoz pic.twitter.com/EdYc1m6K5h

No us el perdeu:

“Gustau, la transició al descobert”. 💪

Massa crims sense destapar per part de l’Estat Espanyol…. @BalandraFilms pic.twitter.com/GdY7jvAzlr