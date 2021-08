Sanitat

La CUP demana dotar de radiologia el CAP de les Borges Blanques

La Candidatura d’Unitat Popular-Un nou cicle per guanyar ha presentat una bateria de preguntes avui a la Generalitat de Catalunya entorn de la manca de servei de radiologia al CAP de les Borges Blanques, malgrat diversos anuncis en sentit contrari per part del govern de la Generalitat.

Cal fer esment que l'any 2007 la consellera de Salut, Marina Geli, va anunciar que el nou CAP que es planificava a les Borges tindria radiologia, un compromís que es va repetir el 2008, quan es va presentar el projecte final a la població, i el 2009, quan el Govern explicava que el CAP que es construïa incorporaria serveis de radiografies i de rehabilitació, que fins llavors es feia en un centre extern.

El 2010 es va inaugurar l'edifici i, a més d'urgències, pediatria, medicina general, transport sanitari i odontologia, incloïa rehabilitació, salut pública i salut mental. Radiologia es va dir que s'incorporaria el gener del 2011, però el moment coincidia amb l’època de retallades a la sanitat pública. El desembre del 2010 va entrar Boi Ruiz com a conseller i, malgrat tot, al cap de pocs mesos el Govern va adjudicar a l’empresa Siemens la compra d'equips de radiologia per a la presó de Puig de les Basses i els CAP de Balaguer i les Borges, per un import total de 499.000 euros. Al CAP de les Borges, però, ja no van arribar.

La formació defensa que, en un moment de despoblament de nuclis rurals (la projecció de població per als pròxims 15 anys, publicada el 2020 per l'Idescat, confirma la tendència negativa de la majoria de pobles petits de la comarca) cal garantir els serveis bàsics per totes i tots els garriguencs i garriguenques, que han de tenir els mateixos drets que qualsevol altre habitant de capitals de comarca d’arreu del principat.

És per això que denuncia que el departament prioritzi la “rendibilitat” tot considerant que els 16.000 habitants que depenen del CAP de les Borges no siguin suficients per aquest servei oblidant aspectes socials.

Els anticapitalistes han preguntat quins aspectes socials s’han tingut en compte, a banda dels econòmics, per prendre aquesta decisió, si es va dur a terme la compra anunciada de l’equip de radiologia? En cas negatiu, que va succeir amb l’adjudicació anunciada? I si es preveu dur a terme aquest servei al CAP de les Borges Blanques durant el 2021 o 2022?