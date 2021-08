Jornades de visibilització del nudisme el 7 i 8 d’agost

Les concentracions seran el cap de setmana del 7 i 8 d’agost per reivindicar el nudisme com una opció més per banyar-se. El col·lectiu nudista de Catalunya porta temps denunciant que a les cales nudistes cada vegada hi ha més gent vestida per aquest motiu han convocat les jornades de visibilització mitjançant un text que tot seguit reproduïm:

'El dissabte 7 i el diumenge 8 d’agost celebrarem la Jornada de visibilització del nudisme en diferents platges d’ús nudista de Catalunya. Aneu-hi qualsevol dels dos dies, al matí o a la tarda.

Convidem a tothom que vagi a la platja nudista més propera o la platja habitual per reivindicar el nudisme com una opció més, i la més natural per banyar-se, per prendre el sol i per relaxar-se. Aquest estiu també hem de ser presents a les platges de tradició nudista perquè es mantingui la presència i la pràctica del nudisme. No deixem de despullar-nos encara que hi hagi pocs nudistes, si ens despullem més gent ho farà. I no marxem de la platja, si no és per excés de banyistes, sempre seguint les recomanacions de seguretat pel COVID-19.

Proposem algunes platges on és més important fer-hi presència i fer més visible el nudisme:

Platja de l’IllaRoja a Begur

Nova platja nudista de Malgrat de Mar, al costat de la pista d’atletisme.

Cala de la Vinyeta, Calella

Platja del Remolar, El Prat de Llobregat

Roca Plana i Cala Fonda (Waikiki), Tarragona



I per als que no han provat mai el nudisme o no ho fan habitualment els convidem a provar-ho amb el lema: “Despulla’t del banyador i allibera’t de prejudicis”.'.