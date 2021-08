El dimarts 29 de juny es va presentar 'Hambre. Mi historia frente al espejo' de Toni Mejías, periodista i vocalista de Los Chikos del Maíz. El llibre parla de la seva experiència amb l’anorèxia per trencar tabús i trobar sortides col·lectives davant el malestar amb el cos

"Deixem de comentar l’aspecte físic de les persones. No sabem què hi ha al darrere"

El fred és, en paraules de Toni Mejías, un dels símptomes més evidents de l’anorèxia que, “com una abraçada de gel, t’atrapa i no et deixa anar”. Així és com ho descriu el periodista i vocalista de la banda de rap Los Chikos del Maíz a Hambre. Mi historia frente al espejo (Aguilar, 2021) un llibre on parla de la seva experiència amb l’anorèxia i de molt més. El dimarts 29 de juny, en un acte conjunt de la Directa i la llibreria cooperativa La Ciutat Invisible, es va presentar a La Comunal, al barri de Sants de Barcelona, i Mejías va compartir un poc d’aquest fred. Des que va sortir publicat, el 6 de maig, amb la seva decisió de trencar tabús i imaginaris s’ha assegurat l’abraçada de moltes persones. “Publicar-lo em generava dubtes, no era conscient del camí i impacte que tindria el llibre, ni si em faria bé. Sobretot, ho sento quan estic més fluixet. Però cada vegada em sento més acompanyat i actes com el d’avui demostren que hi ha interès a parlar-ne”, reflexiona.

Arran de la seva publicació, moltes persones s’han apropat a Mejías amb històries compartides, també amb l’agraïment que el llibre les ha ajudat a detectar què els estava passant. “Fins i tot, una mare em va explicar que li va regalar al seu fill perquè no sabia com comunicar-se amb ell”, explica durant la presentació. El tabú dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) comença a casa. Ell mateix ho va viure en la seva pròpia pell: Hambre ha estat la primera presa de contacte i de comunicació entre Mejías i el seu cercle més proper. “La primera vegada que ho he pogut parlar amb la meva família ha estat a través del llibre. Però, fins i tot, després de publicar-lo, encara no sabem molt bé com parlar-ne. No ens han educat per a comunicar-nos”.