Aigua

La Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua del Xúquer denuncia la manca d'una correcta gestió de l'aigua i dels pressupostos

La Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua del Xúquer, que engloba la totalitat de les organitzacions ambientals que treballen en temes d’aigua, denuncia, una vegada més, «la manca d'una correcta gestió de l'aigua i dels pressupostos» quan acaba d’iniciar-se el període de sis mesos per a la consulta i informació pública de la proposta del Pla Hidrològic del Xúquer per al període 2022-2027, segons informa Nosaltres La Veu



L'entitat considera «molt important el diàleg, la transparència i la informació objectiva». «El diàleg és la base de la democràcia i sempre ha de guiar la política institucional i la conducta dels seus representants, per això no resulten comprensibles les negatives rebudes i demanem una vegada més una entrevista amb la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per abordar el pròxim Pla Hidrològic del Xúquer i els principals problemes de la gestió de l’aigua», assenyala.



Segons ha explicat, «en l’últim escrit, remés el 5 de maig», hi posava de manifest que «en la planificació hidrològica, les polítiques agropecuàries -i molt especialment del regadiu- constitueixen un aspecte de la importància més gran per les pressions que s’exerceixen sobre el medi aquàtic i és la Conselleria presidida per Mireia Mollà on es reuneixen les competències autonòmiques». També indicava que «en aquest context, la consellera ha mantingut diverses entrevistes amb representants dels usuaris agraris de l’aigua» i «atendre només als usuaris comporta un tracte discriminatori vers altres parts interessades, com ara els representants de les organitzacions cíviques que defensen una nova cultura de l’aigua, que no és acceptable».



La Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua vol traslladar a la consellera el seu punt de vista «sobre la planificació hidrològica, així com els impactes que la modernització de regadius de la Séquia Reial del Xúquer tindrà en l’Albufera i el Xúquer, espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 si no es duu a terme una avaluació ambiental rigorosa i global».

Així mateix, vol sol·licitar, «d’acord amb la Proposició No de Llei (PNL) aprovada per les Corts Valencianes en la sessió de 30 d’abril, sobre la modernització de regadius en la Ribera del Xúquer, les pràctiques agrícoles sostenibles i la garantia de les necessitats ambientals de l’Albufera i el Baix Xúquer, que es faça una anàlisi global de l'impacte de la modernització dels regadius de la Ribera del Xúquer ja executada i de la part pendent d’execució, sobre els cabals del Baix Xúquer, la recàrrega de l’aqüífer de la Plana Sud de València i les aportacions d’aigua a l’Albufera procedents del Xúquer». Perquè «aquestes obres es basen en estudis obsolets i declaracions de fa 25 anys, i, a més, no compten amb una actualitzada Declaració d'Impacte Ambiental que exigeix la normativa nacional, autonòmica i europea».



Per tot això, la Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua del Xúquer opina que «el diàleg, la transparència i la informació objectiva, però, sobretot, el compliment de la llei són fonamentals» i adverteix que denunciaran «els incompliments davant les instàncies pertinents quan siga necessari per defensar uns espais naturals sans i vius».