Energia

La CUP impulsarà comunitats energètiques a Ponent, Pirineu i Aran

La Candidatura d’Unitat Popular durà a terme avui una trobada a Maldà (Urgell), on hi assistiran regidores i regidors i militants de les diferents assemblees locals de Ponent, Pirineu i Aran per tal de treballar la creació de comunitats energètiques arreu del territori.

La trobada es duu a terme en aquesta localitat de l’Urgell atès que, en aquests moments s’està duent a terme un procés participatiu de creació d’una comunitat energètica d’autoconsum amb l’objectiu d’avançar cap a la transició energètica local mitjançant una solució popular.

Cal fer esment que la setmana passada el Parlament de Catalunya va aprovar, arran d’una petició de la CUP-Un nou cicle per guanyar, una moció sobre la creació d’una energètica pública que ha de desenvolupar el model de producció, transport i comercialització que volem pel país: una transició energètica planificada, més justa i sostenible, distribuïda, participada i democratitzada on la gent hi tingui a dir. Un model que ha de ser descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears.

Precisament, la creació de comunitats energètiques enxarxa en aquest model energètic que es proposa, descentralitzat i autosuficient. Un model que ens permet avançar en la sobirania energètica des dels municipis, trencant amb els oligopolis elèctrics i fent, del subministrament elèctric, un dret bàsic garantit i assequible a tothom.