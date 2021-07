Privatització de l'espai públic

Impulsen a Barcelona la campanya "L'espai públic és públic!"

Fa un mes les entitats entitats del moviment veïnal barceloní van emetre un comunicat alertant del desgavell creat a l'espai públic per l'expansió sense control de moltes terrasses de bars i restaurants. En ell plantejaven que el gaudi de les terrasses havia de ser segur i sobretot compatible amb una nova vida ciutadana que recuperés l'espai públic perdut. Ara afirmen, que la situació continua igual o, en tot cas, ha empitjorat.

Per aquest motiu, des de la comissió de Terrasses de la FAVB, juntament amb els col·lectius amb els quals comparteixen la defensa d'un espai públic més saludable, democràtic, sostenible, amb usos diversificats, pacificat, accessible i no tan mercantilitzat, inicien una campanya de denúncia per visibilitzar l'ús abusiu que d'ell en fan nombrosos bars i restaurants a la nostra ciutat, expandint-ne les terrasses molt més enllà del que tenen autoritzat.

Aquesta campanya consisteix a recollir i fer públiques fotografies de terrasses que vulneren els drets de l'espai públic.

Les aniran acumulant en aquests dos espais:

Instagram : favbcn_terrasses



: favbcn_terrasses Imatges geolocalitzades per zones: https://participa.favb.cat/assemblies/comissioterrasses/f/2119/

Podeu enviar les vostres imatges dels incompliments i abusos que observeu al correu fotodenuncia@favb.cat, especificant l'adreça i la problemàtica que es dona. Les publicarem tot mantenint l'anonimat.

Podeu compartir-les en xarxes amb els hashtags #aixonoesnormal i #invasioterrasses. Us animen a compartir la campanya de denúncia i fer-ne difusió.

Impulsen la campanya. FAVB, SOS Enric Granados, Carrers per a Tothom, AV Sagrada Família, Fem Rambla, Alerta Poble Sec, AV de Sant Antoni, AV Clot-Camp de l'Arpa, AV d'Horta, Xarxa Veïnal del Raval, Ciutat Vella no Està en Venda, AV Gòtic, AV Sant Andreu de Palomar, Catalunya Camina, ACIC, ABDT